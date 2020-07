Mihai Bendeac, într-un limbaj necenzurat pe Youtube. Și-a bătut joc de influenceri și a înjurat mai multe vedete

Mihai Bendeac a postat pe internet un alt video controversat în care apare alături de prietenul lui Vlad Drăgulin.

Actorul a înjurat vedetele și influencerii care postează tot felul de produse cărora le face reclamă și își numesc fanii prieteni.

Vedeta Antena 1 a explodat din nou și a înjurat secunde bune toate persoanele publice care fac astfel de referiri.

Mihai Bendeac, limbaj ca la ușa cortului

Actorul este cunoscut pentru limbajul lui necenzurat, iar dacă cineva îl supără îl face cu ou și oțet. Fără să-i pese de ceea ce crede lumea despre el, Mihai Bendeac își spune punctul de vedere în stilul caracteristic. După primul vlog în care a înjurat influencerii, actorul a postat un alt video cu limbaj licențios.

La fel ca și data trecută, Bendeac a apărut în clip alături de Vlad Drăgulin, prietenul și colegul lui din Antenă. Cei doi au folosit cuvinte obscene pe care nu le putem reproduce în text. Cu toate astea, fanii le-au apreciat conținutul, căci video-ul a fost urmărit de aproape 300 de mii de persoane în doar o săptămână.

” Am făcut această sesiune pentru că trebuie să dai umanității atunci când ajungi la un anumit punct al carierei tale ce trebuie, ce ai învățat și tu. Săptămâna trecută am mâncat un c…t cât noi de mare și am spus că dacă oroarea de săptămâna trecută depășește 100 de mii de vizualizări o să repetăm experiența.

Așa că acum o să mai facem un clip în viitor dacă acest video depășește ceva legendar. Suntem live. Vorbeam cu Vlad mai devreme și spuneam despre influenceri, oamenii sunt conștienți că majoritatea (n.r. Bendeac a înjurat secunde bune). Si vorbesc cu : dragii mei, avem o promoție, cu prietenii noștri. Ăia nu sunt prietenii voștri, în p….a mea! Eu am cunoscut oameni care aveau o problemă cu experimarea asta, dacă le spunea cineva dragii mei. Eu nu suport.”, a spus Bendeac.

Actorul promite un alt ”Am/N-am, Smash or Pass și Q&A Live” pe pagina de Youtube dacă și acest video face vizualizări foarte multe.

Nu are o iubită

Actorul are 37 de ani și nicio relație stabilă. El a fost văzut ultima dată cu Roxana Vancea. A mai avut o relație controversată cu Andreea Popescu, dansatoarea Deliei Matache. În cei 37 de ani, el a mai avut diferite iubite, a vrut să ajungă la altar, însă a rămas tot singur, fiind focusat mai mult pe carieră.

Mihai Bendeac scrie scenarii, este actor de comedie la Teatrul Național și este jurat în emisiunea iUmor. El este cel care a scris și scenariile pentru toate sezoanele Românii au Artiști, Teatru Tv, Băieți de Oraș, Comedy, Mondenii, Jurnalul unui burlac, serii din emisunea În Puii Mei.

