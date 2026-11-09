Mihai Bendeac, pariu „nebun”: „El va fi antrenorul echipei naționale!”

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Actorul Mihai Bendeac (43 de ani) e de părere că fratele său, Andrei (26 de ani), care activează momentan ca analist video în staff-ul lui Nuno Campos la Dinamo, va deveni, la un moment dat, selecționerul României. Andrei Bendeac a dezvăluit că deține licența UEFA C, care i-ar permite să activeze ca antrenor principal în Liga 4.

Mihai Bendeac crede că fratele său va deveni selecționerul României

Mihai Bendeac este foarte încrezător în abilitățile fratelui său, Andrei, și este de părere că acesta va deveni selecționerul naționalei României. „Am lansat în univers această treabă și sunt absolut convins că, la un moment dat, în această viață, fratele meu va fi antrenorul echipei naționale a României”, a declarat actorul pentru .

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Andrei Bendeac a precizat că a făcut deja primii pași pentru a deveni antrenor. „Am licența C, trebuie să merg la carnet și B, A, Pro”, a precizat analistul video al lui Dinamo pentru sursa menționată. Conform , deținătorii licenței C reprezintă instructori cu un grad superior de competență, însă nu sunt asimilați ca antrenori de fotbal calificați. Posesorii acestei licențe pot activa în Liga a 4-a, a 5-a și a 6-a, atât la seniori, cât și la juniorii A1.

Andrei Bendeac lucrează de mai mulți ani la Dinamo

a lucrat pentru prima dată la Dinamo în 2023, ca director de social media, iar mai apoi s-a implicat și pe parte sportivă la gruparea „roș-albă”. Din 2024, acesta și-a început activitatea în cadrul departamentului de scouting, ca voluntar, iar un an mai târziu a fost selectat pentru a lucra în departamentul de analiză și performanță.

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Începând din vara acestui an, Andrei Bendeac a fost numit oficial în staff-ul primei echipe, după numirea lui pe bancă în locul lui Zeljko Kopic. Fratele lui Mihai Bendeac activează ca analist video, alături de Iulian Militaru. Cei doi analizează adversarii pe care îi întâlnește Dinamo, dar evaluează și prestațiile „câinilor”. Dinamo a avut un parcurs pozitiv în prima parte a noului sezon, fiind pe locul 2 la finalul turului, la egalitate cu liderul Universitatea Craiova.