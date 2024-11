Mihai Bendeac, la ProTV? Prima reacţie a actorului despre posibila colaborare cu postul TV. Exclusiv

Mihai Bendeac face primele declarații, în exclusivitate pentru FANATIK, după ce s-a zvonit că a semnat cu Pro Tv. Actorul vine și lămurește situația creată în jurul anunțului că se întoarce pe micul ecran, la televiziunea rivală trustului cu care a colaborat ani de zile.

În urmă cu doar două zile a fost invitat la podcastul . În cadrul discuției au dezbătut mai multe aspecte, inclusiv întoarcerea pe tv a actorului. FANATIK a luat legătura cu omul de televiziune și teatru, și aveam reacția exclusivă a acestuia.

Dar, până acolo, ținem să explicăm contextul zvonurilor cum că ar fi semnat deja cu postul din Pache Protopopescu. Totul a început în urma discuției cu Gojira, în care fostul jurat de la iUmor a dezvăluit că a scris două formate de excepție. Despre unul dintre ele, carismaticul actor a spus că se va întâmpla cu siguranță anul viitor, în 2025. Comediantul, pasionat întotdeauna de televiziune și istoria acesteia, a mărturisit că a avut onoarea ca cel mai bun prieten al său să fie chiar Dan Mihăescu.

„Am scris două formate și în mod cert unul dintre ele o să se întâmple la anul. Și se întâmplă, în primul rând, pentru că mi se pare că e o idee foarte mișto. Am povestit-o… dacă am un proiect de acest gen încerc să îl expun unor oameni care nu se uită la TV.

Am fost foarte pasionat întotdeauna de a studia istoria televiziunii din România, istoria cinematografiei românești. Cumva am fost pasionat de acest spațiu. Plus că am avut și ocazia ca cel mai bun prieten al meu să fie cu vreo 50 de ani mai în vârstă. Și a făcut televiziune toată viața lui, domnul Dan Mihăescu”, a povestit Mihai Bendeac în cadrul podcastului.

Ce spune Mihai Bendeac despre zvonurile apărute

Continuând istorisirea noastră, știm cu toții despre plecarea fulgerătoare a lui Mihai Bendeac de la Antena 1. Lucru care, din septembrie 2022 a dus la un proces pe care actorul îl are cu trustul pentru care a lucrat ani mulți.

Acum, la doi ani distanță de la despărțirea de emisiunea de la Antena 1, se zvonește că fostul jurat iUmor a semnat cu Pro Tv. Asta după ce, tot în podcastul lui Gojira, actorul a menționat-o pe Mona Segall. El a mărturisit că producătoarea este unul dintre cei mai de succes oameni ai televiziunii românești și că i-ar face plăcere să lucreze împreună.

„Este un om de televiziune pe care îl consider cel mai mare om de televiziune pe care l-a avut vreodată țara asta. Și cu care îmi doresc foarte mult să lucrez”, a declarat Mihai Bendeac.

Punctul culminant al poveștii este informația apărută nu cu mult timp în urmă, când a dezvăluit că Mona Segall este curtată de cei de la Pro Tv. Astfel, declarațiile actorul în care o menționează pe producătoare în același context cu formatele scrise de el, au dus la speculațiile conform cărora a și semnat cu trustul din Pache.

Contactat de FANATIK, Mihai Bendeac a precizat că toată această relatare și toate aceste legături făcute nu au temei. Celebrul actor susține că nu a precizat niciun post de televiziune și nicio platformă cu care ar colabora sau și-ar dori să colaboreze.

„Nu știu cum a apărut acea știre. Eu nu am pronunțat vreun post TV sau vreo platformă”, a declarat Mihai Bendeac pentru FANATIK.

Pleacă Mona Segall de la Antena 1?!

Vuiește toată presa că Mihai Bendeac a semnat cu Pro Tv, deși actorul nu a pronunțat vreun post de televiziune atunci când și-a anunțat proiectele. Acesta a specificat doar că și-ar dori să lucreze alături de Mona Segall. Despre care spune că cunoscut-o de curând. Din relatarea lui se poate înțelege că într-adevăr a început să lucreze alături de producătoare.

„Deci, cumva părerea pe care mi-am format-o despre doamna este o părere destul de obiectivă. Până de curând nu am cunoscut-o. Cred că este de departe cel mai bun om de televiziune pe care l-a avut vreodată România. Pot să spun cum se numește proiectul – The Funeral., Înmormântarea.”, a mai spus Mihai Bendeac în cadrul podcastului.

Ei bine, lucrurile par a fi puțin complicate. Spunem asta pentru că Mona Segall lucrează cu Antena 1 în prezent. Așa că, există două ipoteze: Mihai Bendeac o dă la pace cu Antena și se întoarce la marea sa iubire, ori Mona Segall părăsește trustul Antena 1, în favoarea Pro Tv-ului?!

De altfel, există și a treia posibilitate, și anume, actorul să nu fi semnat cu nimeni, nici măcar discuții să nu poarte cu trusturile tv. Spunem asta, deoarece poate urmează un proiect independent de micul ecran. Rămâne de văzut ce întorsătură vor lua lucrurile, iar FANATIK vă va ține la curent cu cele mai noi informații.