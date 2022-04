Mihai Bendeac recunoaște că nu a plătit în viața lui o factură. Cine se ocupă de administrarea banilor juratului de la iUmor

Mihai Bendeac a recunoscut ca nu s-a ocupat niciodată de plata facturilor și mai mult atât decât atât, nici nu știe câți bani are în cont.

Mihai Bendeac nu a plătit facturi niciodată

Actorul a dezvăluit faptul că în cei 38 de ani de existență nu a plătit niciodată facturi. Motivul pentru care se întâmplă acest lucru este că are o persoană care se ocupă de administrarea acestor treburi gospodărești în numele său.

Mai precis, este vorba despre tatăl acestuia, el fiind cel care se ocupă de plata facturilor fiului său.

„Până la 38 de ani nu am plătit nimic, nu am plătit nicio factură”, a spus actorul la iUmor.

a dezvăluit că are un cont în care se duc toți banii și tatăl său are acces la acest cont, astfel că el se ocupă de plata facturilor, dar cu banii obținuți de actor. Mai mult decât atât, Mihai Bendeac a dezvăluit că nu știe câți bani are în realitate.

„Păi, da, dar eu dau, toți banii ăia se duc acolo, într-un cont de-al meu. Tata de acolo plătește tot. Eu nu știu câți bani am, am un cont pe care îmi bagă el bani din când în când”, a dezvăluit actorul la emisiune.

Delia nu a plătit nici ea facturi: „Nu știu nici eu unde vin facturile la curent”

Discutând la masa juraților de la iUmor despre acest subiect, și Delia a făcut o dezvăluire proprie, similară cu cea a lui Mihai Bendeac.

Artista a dezvăluit că nici ea nu a plătit vreodată o factură, persoana care se ocupă de acest lucru fiind soțul ei, Răzvan. Mai mult decât atât, Delia dezvăluit că nici măcar nu știe dacă facturile la curent și electricitate sau internet vin acasă sau nu.

În spirit de glumă, aceasta chiar a ajuns să te întrebe dacă casa în care locuiește cu partenerul tău de viață este, de fapt, a lor sau locuiesc cu chirie.

„Aici semănăm. La mine știe Răzvan. Nu știu nici eu unde vin facturile la curent, nu știu dacă vin acasă, dar nu cred că vin acasă pentru că nu le-am văzut niciodată.

Nu știu dacă plătim facturile la curent. Chirie nu plătim că e casa noastră, cred…”, a spus cântăreața.