Ultimele zile au fost unele extrem de agitate în România. În mai multe orașe din țară, protestatarii au ieșit pe străzi noaptea, nefiind de acord cu măsurile restrictive luate de autoritățile române. Mihai Bendeac îi critică acum crunt pe cei care au făcut acest lucru, jignindu-i pe medici.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Mihai Bendeac se numără printre cei revoltați de protestele din țară, dar și de mesajele celor care i-au pus la zid pe medicii din România. Juratul de la iUmor a ținut să își exprime opinia în mediul online.

După ce au apărut numeroase persoane care au jignit cadrele medicale ce se luptă în aceste zile cu pandemia, Bendeac și-a ieșit din minți și a răbufnit în mod public. Ce a putut să spună vedeta Antena 1 despre proteste?

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Mihai Bendeac le ia apărarea medicilor din țară

Actorul nu s-a limitat doar la un mesaj de sprijin pentru cadrele medicale, ci a adăugat și niște cuvinte grele pentru cei care au ieșit în stradă, ca să protesteze împotriva măsurilor luate în această perioadă.

„Lucrurile nu vor rămâne așa! Continuăm. PS – Am un mesaj pentru personalul medical din Romania. (Inclusiv voluntarii). Există niște neanderthalieni vânători-culegători care s-au exprimat într-un anume fel despre voi în ultimele zile. Vreau să știți că eu vă apreciez și vă iubesc!

ADVERTISEMENT

Iar asta contează mai mult decât niște răgete venite din partea unor cretini care la prima unghie infectată vin la spital schelălăind. Nu mai vorbesc despre alte situații, grave. Concluzionând, concentrati-va la dragostea și aprecierea mea și a celor ca mine.”, a scris Mihai Bendeac.

Florin Cițu a explicat de ce au fost luate restricțiile

”Din februarie a început să crească numărul de cazuri de infectare, dar și al persoanelor prezente la ATI. De asemenea, au fost înregistrate mai multe apeluri la salvare.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

M-am consultat cu prefecții și cu consiliile județene pentru a găsi soluții. Nu am am vrut să închidem economia. (…)Am vrut neapărat să nu fie o decizie unitară, pentru fiecare localitate are particularitatea ei.

Am căutat o soluție pentru a sărbători Paștele”, a anunțat premierul Florin Cițu.

ADVERTISEMENT