Mihai Bendeac se întoarce în televiziune. Actorul a pregătit deja două formate TV. ”Unul dintre ele o să se întâmple la anul”

Mihai Bendeac a anunțat că se întoarce în televiziune. Îndrăgitul actor are de gând să revină pe micul ecran și a pregătit pentru asta două proiecte uimitoare.

Când se va întoarce Mihai Bendeac în televiziune

Mihai Bendeac este unul dintre cei mai talentați și mai apreciați actori din România. La un moment dat, vreme de ani buni, acesta a ocupat scaunul de jurat la ”iUmor”, emisiunea de la Antena 1.

nu s-a încheiat în termeni amiabili. După ce a părăsit formatul, acesta s-a retras din televiziune, dar și-a îndreptat atenția asupra altor proiecte.

Cât a stat departe de televiziune, care va avea premiera în luna decembrie a acestui an. Însă, aceasta nu este singura veste bună pentru fani.

Recent, în cadrul unui podcast, actorul a divulgat planurile sale pentru anul viitor. În 2025, se pare că îl vom revedea pe micile ecrane, căci are de gând să revină în televiziuni.

Actorul își dorește să lucreze cu cel mai bun om de televiziune din România

După ce a plecat de la Antena 1, fanii au sperat că acesta va merge la concurență, la PRO TV. Momentan, Mihai Bendeac nu a dat prea multe din casă și nici nu a spus pe ce post TV îl vor putea urmării fanii. În schimb, a declarat că va lucra cu o persoană pe care o apreciază foarte mult.

”Da, mă întorc în TV pentru că este un om de televiziune pe care îl consider cel mai mare om de televiziune pe care l-a avut vreodată țara asta și cu care îmi doresc foarte mult să lucrez.

Părerea pe care mi-am format-o despre doamna Mona Segall este o părere destul de obiectivă. Până de curând nu am cunoscut-o și cred că este de departe cel mai bun om de televiziune pe care l-a avut vreodată România. ”, a declarat Mihai Bendeac în cadrul podcastului

Mihai Bendeac a pregătit două formate TV în care are mare încredere

Mihai Bendeac vrea să își pună amprenta asupra revenirii sale în televiziune. Tocmai de aceea, actorul a lucrat la două formate TV care speră să aibă priză la public. Primul dintre ele va prinde contur în 2025, după cum a declarat actorul.

”Am scris două formate și în mod cert unul dintre ele o să se întâmple la anul. Se întâmplă, în primul rând, pentru că mi se pare că e o idee foarte mișto.

Am povestit-o… dacă am un proiect de acest gen, încerc să îl expun unor oameni care nu se uită la TV. (…) Pot să spun cum se numește proiectul – The Funerall, Înmormântarea.”, a mai spus actorul.

Fanii vor mai avea de așteptat până când îl vor putea revedea pe Mihai Bendeac pe micile ecrane. Însă, până atunci, pot merge la cinema în luna decembrie, atunci când va rula pe marile ecrane ”Căsătoria”, un film în care actorul, colegii și echipa lui au dus totul al nivel de artă.