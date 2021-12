Mihai Bendeac, surprins ca niciodată în seara de Crăciun: „M-am pus în această condiție semi-penibilă”

În seara de Crăciun, Mihai Bendeac a fost surprins într-o ipostază cu totul neobișnuită. Juratul de la iUmor s-a filmat în timp ce era pe bloc, la bustul gol, purtând o fustă de balerină și o perucă.

Actorul a postat filmarea pe rețelele de socializare, iar motivul pentru care a apărut așa a fost pentru a susține o cauză umanitară.

În urmă cu ceva timp, Mihai Bendeac a promis că va filma un astfel de videoclip și s-a ținut de cuvânt.

Mihai Bendeac, surprins dezbrăcat pe bloc, cu perucă și fustă de balerină

le-a explicat internauților că a ales să se filmeze în această ipostază pentru a susține o cauză umanitară.

Juratul de la iUmor susține o fundație care îi ajută pe tineri să aibă acces la Sănătate și Dezvoltare Emoțională echilibrată. Filmulețul a fost postat pe Instagram pentru a transmite această informație.

În același timp, actorul își dorește să dea jos câteva kilograme, acesta fiind un alt motiv pentru care a filmat clipul video.

„Fraților, sunt pe bloc, mi-e frig de înnebunesc, în ultima lună am făcut eforturi disperate să slăbesc, pentru că începusem să mă îngraș, am dat jos câteva kilograme.

M-am îmbrăcat în această fustă penibilă, m-am pus în această condiție semi-penibilă acum, cu ocazia Crăciunului…”, a declarat Mihai Bendeac pe pagina sa de .

Câte kilograme a reușit să dea jos

Actorul a mai spus că i-a fost foarte greu să facă acest lucru pentru. A fost nevoit să se abțină de la multe pofte alimentare. În cele din urmă a reușit să dea jos doar trei kilograme, mai puțin decât și-ar fi dorit.

Cu toate acestea, Mihai Bendeac spune că a făcut totul pentru o cauză nobilă și nu îl interesează criticile pe care le-ar putea primi pentru că nu are „pătrățele”, așa cum ar fi vrut.

i-a rugat pe internauți să dea un follow paginii de Instagram a fundației respective.

„M-am chinuit rău, fraților! M-am abținut de la multe lucruri. Problema este că mereu intervenea câte ceva. (…)

Per total, am reușit să slăbesc trei kilograme. Dar am eșuat în a arăta ‘țiplă’. Îmi venea să plâng uneori… M-am abținut de la multe pofte alimentare, așa cum am făcut de când mă știu dar am dus în extrem treaba asta.

Însă ce construiam în 3-4 zile, dărâmam în alte 2-3 în care nu mă antrenam căci trebuia să fiu în vibe-ul de scris.

Da, AM EȘUAT! Nu arăt ca în reviste. Voi arăta! Nu arăt nici oribil la cei aproape 39 de ani. Poate că voi avea parte de body-shaming pentru faptul ca am un pic de burtică.”, a scris actorul la descrierea postării.