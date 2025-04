Mihai Bendeac și-a enervat fanii. Imaginea din lift care a stârnit un val de ironii. ”Pari pe timpuri vechi”

Mihai Bendeac a stârnit un val de reacții cu una dintre cele mai recente imagini. Urmăritorii lui au reacționat imediat și au început să îl asalteze cu fel de fel de replici ironice.

Mihai Bendeac a agitat apele pe internet cu o poză în lift

Mihai Bendeac este unul dintre cei mai talentați actori din România. Acesta este activ pe social media, acolo unde își face timp pentru a le arăta fanilor cum mai decurge viața lui. Curiozitatea internauților este din ce în ce mai mare, mai ales de când Bendeac nu mai este pe sticlă și nici nu mai este implicat în proiecte TV.

Pe lângă activitățile de zi cu zi, . Cei care îl urmăresc, sigur au observat că actorului îi place să posteze poze cu el, iar renumite sunt clasicele instantanee din lift.

Bendeac nu s-a abătut de la regulă și a postat și de asta o imagine cu el în lift. În evidență a ieșit costumația, pe care mulți internauți au recunoscut că nu prea au înțeles-o. Cei nedumeriți nu au stat prea mult pe gânduri, așa că au decis să își scrie părerile în secțiunea de comentarii.

Ținuta purtată de actor a fost ironizată de către urmăritori

În imaginea care a stârnit un val de controverse, , în tonuri neutre de gri. Cel care a ridicat cele mai multe semne de întrebare a fost paltonul al cărui tiv era nefinisat, fapt ce a agitat apele în rândul celor conservatori.

”Ți-ai făcut haină din covoarele de pe Temu?”, ”Țoalele tot de pe Temu?” sau ”Vremuri noi! Dar pari pe timpuri vechi.”, au fost doar câteva dintre replici.

Fanii au făcut referire la platforma chinezească Temu deoarece, în urmă cu ceva timp, actorul ”s-a lăudat” în mediul online cu achiziția făcută de acolo. Și anume, două covoare care i-au întrecut toate așteptările, însă, nu în cel mai bun mod posibil.

”Am zis că am dat lovitura, o fi vreo promoție. Am ajuns acasă și când am deschis pachetul ăla erau efectiv niște cârpe. Erau definiția sărăciei.”, a spus Mihai Bendeac, după ce a primit comanda de pe Temu.

Fanii lui Mihai Bendeac nu au uitat acel episod și, ori de câte ori au ocazia, îl aduc în discuție. De data asta, pe mulți urmăritori sacoul actorului i-a făcut să se gândească direct la episodul comenzii de pe Temu.