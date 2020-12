Mihai Bendeac și-a scris autobiografia sub îndrumarea mamei: “A fost o experienţă traumatizantă”

Mihai Bendeac a decis să vorbească public despre experiențele care l-au marcat de-a lungul vieții și, susținut de mama sa, a publicat o carte autobiografică.

În cartea autobiografică intitulată „Jurnalul unui burlac: Conversații cu mama”, actorul povestește despre fricile pe care le are în prezent și despre ce a învățat până la vârsta de 37 de ani.

De-a lungul timpului, Mihai Bendeac a preferat să fie rezervat în declarațiile referitoare la viața personală, dar acum, actorul a găsit curajul de a vorbi despre experiențele traumatizante cu care s-a confruntat în trecut.

Mihai Bendeac a scris o carte autobiografică sub îndrumarea mamei sale

Se pare că persoana care l-as încurajat pe Mihai Bendeac să scrie această carte este chiar mama lui. Emilia Bendeac a scris într-un caiet toate amintirile pe care le avea despre Mihai pentru a-l determina să scoată o carte autobiografică, lucru care s-a și întâmplat. Astfel, actorul a reușit să depășească frica de a vorbi public despre viața sa.

,,În momentul de faţă sunt un pic temător şi mi-ar plăcea să dau timpul oleacă înapoi ori să mai modific nişte lucruri, ori să nu o mai fac. De ce temător? Sunt temător pentru că nu m-am expus niciodată atât de mult şi fiind o fire anxioasă nu mi-e foarte confortabil gândul că o să merg pe stradă şi e posibil să mă întâlnesc cu oameni care mă cunosc atât de bine.”, a spus Bendeac, la Antena Stars.

În cadrul cărții, Mihai Bendeac a abordat diverse subiecte în ceea ce îl privește și recunoaște că nu se simte foarte confortabil din postura de autor, mai ales că își expune atât de mult viața personală.

,,În primul rând că nu am încercat să surprind, am încercat să fac un exercițiu de sinceritate, știi, și mi-am dat seama, la final, că, de fapt, terapeutic a fost în primul rând pentru mine. Eu m-am speriat în primă instanță, pentru că sunt în cartea asta niște lucruri de care acum mi-e teamă.”, a spus Mihai Bendeac pentru Viva!

În spatele umorului pentru care este renumit, se ascunde o personalitate sensibilă. Mihai Bendeac și-a așternut gândurile cu sinceritate și a vorbit chiar și despre bullying, un subiect care îl emoționează și care a avut un impact major asupra lui.

„În mod evident, capitolul care m-a costat cel mai mult este capitolul care se referă la ceea ce astăzi numim bullying, a fost foarte greu, au fost vreo două zile în care am încercat să scriu treaba aia pentru că e o chestie pe care nu am mai revizitat-o la nivel de amănunt de atunci şi până acum. Mama mea ştia despre treaba asta, dar nici ea nu ştia la nivel de amănunt.

Mi-a fost foarte, foarte greu să scriu acest capitol şi a fost o experienţă traumatizantă, chiar şi acum, în momentul în care am scris acest capitol. Cred că pe parcursul lui am momente când devin extrem de violent şi de răzbunător vizavi de puştii care făceau treaba respectivă, colegii care făceau treaba respectivă. Crede-mă că mi-a fost de ajuns momentul în care am scris capitolul. Nu vreau să-l mai citesc.”, a mai spus Bendeac.