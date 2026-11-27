ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova a jucat joi seară în deplasare cu Brighton. Chiar dacă oltenii au cedat cu 0-4 pe Amex Stadium, Mihai Bobonete a avut totuși câteva aspecte de scos în evidență după meci. Acționarul minoritar al formației din Bănie l-a lăudat pe veteranul Nicușor Bancu, dar și pe suporterii care au făcut deplasarea.

Mihai Bobonete, laude publice pentru Nicușor Bancu

Deși echipa lui a pierdut în deplasare, meciul cu Brighton are și un aspect memorabil pentru Nicușor Bancu, care a scris o nouă pagină de istorie pentru clubul din Bănie. Mai exact, și l-a egalat astfel pe legendarul Costică Ștefănescu în clasamentul all-time al aparițiilor. Fundașul stânga este acum la un singur meci de recordul absolut, pe care îl poate doborî luni, 30 noiembrie, în derby-ul cu Dinamo, pe stadionul „Ion Oblemenco”.

ADVERTISEMENT

Mihai Bobonete consideră că niciun alt jucător nu va putea depăși ceea ce a realizat Nicușor Bancu, căruia îi mai dă ani pe teren ținând cont de forma în care s se află în prezent. „Bancu, în forma care e acum, mi-e greu să cred că îl va depăși cineva. El va juca, cred eu, cel puțin încă un sezon la ce formă are acum. Noi am așteptat să vedem lotul lor, și când am văzut că le lipsește doar unul dintre titulari…. nici până atunci nu speram la mai mult de un egal. A fost cam aceeași echipă când le-au dat 3-0 lui Arsenal. Băieții ăștia n-au cum să nu câștige Conference League!”, a spus inițial Mihai Bobonete.

Mihai Bobonete, impresionat de atmosfera făcută de olteni în deplasarea cu Brighton

Ulterior, Mihai Bobonete, cel care a suferit o transformare radicală după ce a slăbit 30 de kilograme, a vorbit despre fanii români care au făcut deplasarea la Brighton. Celebrul actor de comedie a fost impresionat de atmosfera creată, dar a avut cuvinte de laudă și pentru felul în care suporterii au fost primiți la stadionul englezilor.

ADVERTISEMENT

„Suporterii olteni au ajuns cu o zi înainte, și de dimineață orașul, care nu e mare, era ocupat de suporterii noștri. Postul BBC local a scris despre suporterii olteni că Brighton nu a trăit niciodată așa ceva. Stadionul, la intrarea suporterilor în una dintre peluze, erau !”, a mai spus Mihai Bobonete la