Mihai Bobonete, atac fără menajamente la Dan Petrescu: „Ia-o, moșule, mai ușor!”

Egalul CFR-ului i-a dus în al 9-lea cer pe fanii Universității Craiova. Clujenii au remizat pe terenul Astrei, astfel că trupa lui Petrescu este la un punct în spatele Științei.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

După mai bine de 25 de ani, Oltenia își va vedea echipa fanion clasată pe unul din primele două locuri în clasament. E greu de crezut că o altă formație mai poate emite pretenții pentru o poziție mai sus pe podium.

După finalul partidei cu Astra, tehnicianul campioanei a făcut mai multe aluzii la adresa Craiovei. Acesta lucru l-a supărat pe actorul Mihai Bobonete, unul dintre cei mai mari fani ai Științei. Acesta l-a atacat pe „Bursuc” printr-o postare pe Facebook.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Mihai Bobonete îl atacă pe Petrescu: „Ia-o, moșule, mai ușor”

Într-o postare pe pagina personală de Facebook, actorul Mihai Bobonete și-a expus părere cu privire la declarațiile lui Dan Petrescu: „Bursucul e bun, dar nu se dezice de stilul unic al antrenorilor români sau mai bine spus al fotbalului de la noi. Omul face egal cu Astra și la conferință de presă, în loc să comenteze meciul prost făcut de ai lui, el avea probleme cu oltenii.

Că Budescu și Alibec n-au jucat la fel cu oltenii, că în meciul cu Gazul a luat ăla roșu, că arbitrajul. Miza e mare, mai sunt meciuri puține, înțeleg tensiunea, dar să nu uităm de profesionalism și diplomație, ia-o, moșule, mai ușor și vezi mai bine de curtea proprie. Așteptăm totuși o conferință de presă, nu lacrimi și oftică! Sunt semne clare că anul ăsta…e anul ăla!”, a fost mesajul lui „Bobo”.

ADVERTISEMENT

În urmă cu un an, Mihai Bobonete a oferit un interviu în exclusivitate pentru FANATIK, în care explica iubirea sa pentru clubul fanion al Olteniei: „Nu ajungi în viaţă să iubeşti Craiova, te naşti cu iubirea pentru Craiova. În copilărie, am fost crescut de bunici, cum ţi-am zis, şi am stat mult prin Craiova. Pe vremea aia, ai mei trăiau în Ialomiţa, pentru că mama era inginer agronom, iar inginerii trebuiau să facă grânarul ţării să fie ultra-mega-lux.

Şcoala o făceam la Giurgeni, vacanţele la Craiova. Când am mai crescut, facultatea am făcut-o la Craiova şi vacanţele le petreceam la Giurgeni. Sunt legat de Craiova. Copilăria mea, prietenii mei, rudele mele… Suntem olteni, pe viaţă şi pe moarte, cum ar veni! Nu pot să explic de ce iubesc Craiova, pentru că e în mine Craiova.”

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Petrescu face aluzii la adresa Științei. Oltenii își văd de treabă.

La finalul remizei cu Astra Giurgiu, Dan Petrescu a declarat: „Aș vrea ca Astra să joace la fel, cu același spirit, cu Craiova, când oltenii vor veni aici. Să joace Budescu, Alibec, Fatai, că la Craiova, în tur, nu i-am văzut. Erau dispăruți.

Botoșani să joace meciul vieții cu Craiova, FCSB la fel și să câștige cine merită, așa ar fi normal. Cu noi joacă pe viață și pe moarte. Mi se pare ciudat ce s-a întâmplat la ultimul meci al lor, la Mediaș. Buș, care a luat roșu… Azi cred că am avut penalty, cu Craiova la fel, arbitrajele sunt cum sunt.”, au fost cuvintele rostite de antrenorul campioanei.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Contactat de FANATIK, președintele Universității Craiova, Sorin Cârțu, a comentat afirmațiile lui Petrescu: „Niciodată nu este avantajat, el e singur împotriva tuturor mereu. Asta e strategia lui, să se plângă. Să se uite la echipa lui cât au cheltuit și ce au făcut. Nu cred că el este în poziția asta să se plângă.”