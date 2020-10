Mihai Bobonete, dezlănțuit pe Instagram: „Să vă iau primăriile în carici și pe voi de măscărici”

Mihai Bobonete este revoltat după ce autoritățile au decis să închidă barurile și restaurantele în contextul creșterii numărului alarmant de îmbolnăviri cu noul coronavirus.

Actorul din Las Fierbinți este de părere că cele aproape 3000 de cazuri noi de COVID în România nu sunt din cauza faptului că oamenii stau în restaurant, ci pentru că au fost alegeri și oamenii au mers la vot.

Mesajul actorului de comedie a fost susținut de mai multe persoane publice prin aprecieri, chiar dacă afirmațiile de pe rețeaua de socializare conțin și injurii.

Mihai Bobonete dă vina pe autorități pentru numărul mare de îmbolnăviri

Nu este prima persoană care se plânge de închiderea restaurantelor, însă Mihai Bobonete a ținut să lase și un mesaj prin care să arate cât de mâhnit este de situația alarmantă din România în ceea ce privește noul coronavirus.

„10 gură d’ară de clasă politică cu mă-ta cu tot. Alegeri ne trebuiau nouă, schimbări de primari și circ ieftin. Alții închideau țări întregi și trăgeau obloanele și noi ne mândrim ca USR, PSD, PLM au câștigat sau au pierdut, iar miza e asta: 3000, urmează 5000 și printre ei sunt si copii de data asta. Așa că să vă iau primăriile în carici și pe voi de măscărici!!! Nu teatrele și restaurantele ar trebui să te preocupe pe tine politiciene, nu, ba, boul bălții, ci prostia din capul tău, acolo e pericolul adevărat.”, a scris Bobonete pe Instagram.

Actorul din Las Fierbinți crede că și următoarele alegeri vor aduce un nou val de îmbolnăviri. Duminică, 6 decembrie, oamenii vor ieși din nou la vot, însă de această dată vor fi alegerile parlamentare. Pe 28 septembrie, cetățenii României au ieșit la vot pentru a-și alege consilierii locali, județeni și primarii.

În toate secțiile de votare au existat dezinfectanți, oamenii au purtat mască și au fost geamurile și ușile deschise în sălile de vot. Fiecare secție de votare a fost supravegheată de jandarmi pentru eventualele nereguli.

Potrivit Grupului de Informare Strategică, până miercuri, 7 octombrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 142.570 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Totodată, 111.564 de pacienți au fost declarați vindecați. Față de ultima raportare, au fost înregistrate 2.958 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19).

Este familist convins

Mihai Bobonete este fidel soției sale, Cătălina Bobonete, care i-a dăruit și doi băieți. După 25 de ani de relație, actorul din Las Fierbinți și Cătălina Bobonete s-au căsătorit în 2018, pe o plajă din Vama Veche.

„Am cucerit-o foarte devreme, undeva pe la 12 ani ai ei, 14 ai mei. Și uite că avem aproape 25 de ani de când suntem împreună. Așa că…am și uitat cum am cucerit-o. Nunta efectiv am făcut-o în 2017, dar a durat că a trebuit să mă conving, știi… că vreau să rămânem. Glumesc! (…) Am o relație destul de bună cu copiii, nevasta mă iubește, eu o iubesc pe ea așa că suntem fericiți”, povestea Mihai Bobonete, cu mult umor, pentru viva.ro.