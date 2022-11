Secretul lui Mihai Bobonete! Bobiță din Las Fierbinți, la psiholog pentru burn-out: ”Eram într-o stare critică”

Mihai Bobonete a recunoscut că nu a fost totul roz în fața sa de când a ajuns celebru. Actorul din „Las Fierbinți”, cel mai de succes serial de comedie din România, difuzat de PRO TV, spune că a ajuns la ceea ce azi se numește burn-out, adică epuizare din cauza muncii.

Mihai Bobonete face terapie de câțiva ani din cauza burnout-ului

Odată cu trecerea timpului, comediantul a învățat să gestioneze dificultățile apărute în viața sa. Cel mai mult l-a ajutat, conform propriilor sale declarații, discuțiile cu psihologul. Bobonete a recunoscut că a de când face terapie se simte mai împăcat cu el însuși și știe să trăiască prezentul, fără să se agite prea tare.

„Nu pot să mă plâng. Am găsit o măsură încât să fac față la tot ce îmi dă Dumnezeu să trăiesc în fiecare zi. Am avut momente când ajungeam la burnout-ul ăla. Am ajuns în momente în care eram într-o stare critică. Mă ajută mult și terapie. Fac terapie de ceva ani.

Sunt împăcat cu mine. Fac doar ce îmi place, nu mă grăbesc să ajung nicăieri. Mă bucur mai mult de prezent. Înainte nu știam să apreciez ce am, nu știam să apreciez lucrurile astea”, este confesiunea făcută de Mihai Bobonete în podcastul lui Horia Brenciu.

Bobonete a vorbit și despre relația specială pe care o are cu nevasta lui Brenciu, Alice Dumitrescu, de profesie producător tv. Horia i-a mărturisit invitatului din podcastul său că partenera sa de viață a fost extrem de încântată când a auzit că îl va intervieva, lucru pe care Bobonete nu l-a crezut.

Despre Alice Dumitrescu, nevasta lui Brenciu: „Ne apreciem mai ales la înjurături”

Acesta și-a amintit cât de des se înjura cu Alice pe vremea când aceasta producea show-ul „Serviciul Român de Comedie” de la PRO TV.

„Nu cred că a făcut Alice așa, pentru că ne știm de foarte mult timp. Ne apreciem reciproc mai ales la înjurături”, i-a spus Bobo lui Brenciu. „Nu știu nimic legat de acest aspect”, a zis Brenciu.

„Ba da, ea e drăguță doar de Crăciun, când vin la voi colindătorii și dați bani. În rest, de la Serviciul Român de Comedie nu mi-a luat nimeni morții așa (n.r.: cum a făcut-o ea)”, a mai spus amuzat actorul din „Las Fierbinți”.

l-a întrebat apoi pe Bobonete care sunt persoanele pe care le-ar lua cu el în aventura vieții sale, cu cine crede că ar supraviețui fără nimic în lume. Cântărețul se aștepta să își audă numele, însă comediantul l-a surprins cu alegerile făcute.

Actorul ar porni în aventura vieții sale cu Mihai Mărgineanu

„Aș lua doi bătrâni cu mine. L-aș lua pe David Neacșu, alpinist și pe Mihai Mărgineanu. A doua alegere e că, de obicei, în show-urile astea nu prea ai bani, iar Mărgineanu are skill-uri să aducă pe unul, altul, pe bani puțini. David are tot ce trebuie pentru supraviețuire”, a declarat Bobonete.

Nu a lipsit din podcast nici amintirea care îl leagă pe actor de , echipă de fotbal cu care mergea în deplasări în tinerețe. Mihai și-a amintit cât de periculoasă a fost pentru ei și ceilalți din Bănie venirea la București, când se disputa un meci pe Lia Manoliu cu Dinamo.

Lovit cu pietre în tinerețe de galeria Rapidului

„Chiar dacă aveam meci cu Dinamo, Galeria Rapidului a aruncat cu pietre când trenul a intrat în gară. Un băiat și-a pierdut ochiul de la cărămizi. Am fost acolo.

Când ne-am întors ne-a dus cordonul… Ce tâmpenie, ne ducea de la gară, pemtru că trăgea trenul la Obor, și de la Obor la Lia Manoliu ne duceau pe stradă, în cordon.

Noi țipam „București, București capitala p*** ești”, iar ei strigau: „București e Capitală și Craiova e la țară”. Ne-au bătut în cordon, era, așa, o d-asta… Din deplasări, nu-mi mai aduc aminte așa meciuri faine”, a adăugat actorul.