Mihai Bobonete i-a cerut un transfer lui Mihai Rotaru înainte de Universitatea Craiova – Dinamo: „Aștept!”. Care este fotbalistul său preferat din echipă

Mihai Bobonete a venit să își susțină favoriții, vorbind înaintea meciului despre echipa din Bănie. Actorul vrea un transfer de urgență.

Bobonete s-a săturat. Ce transfer i-a cerut lui Mihai Rotaru să facă la Universitatea Craiova

Au trecut deja mai bine de 3 decenii de când Universitatea Craiova aducea titlul în Bănie. În fiecare sezon, suflarea olteană speră ca echipa lor să pună mâna pe marele trofeu, dar acest lucru pare în continuare tot mai departe.

Mihai Bobonete, , vrea să vadă o schimbare în echipa sa favorită. Celebrul actor i-a cerut public patronului Mihai Rotaru să facă un transfer care să contribuie decisiv la succesele ulterioare ale clubului.

„Aștept atacantul!”

„Aștept atacantul. Cred că e important dacă vrem să câștigăm titlul să avem pe cineva care să dea goluri. Cred că avem scouteri destul de buni. Se dovedește că jucătorii din străinătate sunt buni și promit. Uite, copiii ăștia care au venit sunt titulari în naționala lor.

Pe Haaland l-aș dorit, dacă se poate (n.r. râde). Din Liga 1 nu am, nu știu pe unul care să fie așa… . Nu vreau pe niciunul de la noi din ligă, nu există unul. Pe Sorin Cârțu mi l-aș dori, dar când era mai tânăr.

„Bancu este preferatul meu!”

Actorul a continuat prin a-i lăuda pe Alexandru Mitriță, „creierul” echipei, dar și pe Nicușor Bancu, căpitanul formației pregătite de Costel Gâlcă. Bobonete a dezvăluit că are o afinitate pentru fundașul lateral stânga.

E clar că Mitriță a făcut un sezon foarte bun. Și acum e în formă. Cred că e un jucător de care Universitatea depinde. Acum, niciunul nu este de neînlocuit.

E vorba de preferințe aici. Dacă mă întrebați pe mine, preferatul e Bancu. E cam devreme să se lase Mitriță. Alții se gândesc să joace până la 36. Mai sunt și arabii care așteaptă.

„Aștept titlul. De atâția ani tot sper!”

Evident că Mihai Bobonete a vorbit pe scurt și despre marea sa dorință, dar și a tuturor suporterilor olteni, ca echipa să cucerească titlul în Superliga. Actorul de comedie încă speră că elevii lui Costel Gâlcă vor reuși să fie campioni în cele din urmă.

Îți dai seama că aștept titlul. De atâția ani tot sper. În fiecare an am fost acolo. În niciun an nu am spus că e anul nostru, sunt și puțin superstițios. Dar îmi place când se apropie finalul campionatului și ești în cărți. Toată suflarea din Bănie așteaptă titlul”, a declarat Mihai Bobonete înainte de Dinamo – Universitatea Craiova.

Declarațiile lui Mihai Bobonete înainte de Universitatea Craiova - Dinamo