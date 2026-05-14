Mihai Bobonete, în culmea fericirii după ce Universitatea Craiova a câștigat Cupa României: „Dacă mă tai, curge alb-albastru”. Mesaj pentru Mihai Rotaru: „A albit pe teren”

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova a câștigat Cupa României Betano, iar următorul obiectiv este titlul de campioană. Elevii lui Filipe Coelho s-au impus la lovituri de departajare în fața Universității Cluj și tot cu ardelenii se vor duela pentru un loc în Champions League în următoarea etapă din SuperLiga României. Mihai Bobonete (45 de ani), fan convins al Universității Craiova, a transmis un mesaj emoționant după îndeplinirea primului obiectiv din acest sezon.

Mihai Bobonete, mesaj emoționant după ce Cupa României a ajuns în Bănie. Ce a spus despre Mihai Rotaru

Oltenia arde de nerăbdare după ce Universitatea Craiova a învins-o pe U Cluj în primul duel decisiv. Echipa patronată de Mihai Rotaru a câștigat Cupa României, iar la finalul săptămânii va avea din nou o provocare. Formația din Bănie îi întâlnește din nou pe ardeleni, de această dată pentru campionat, iar o victorie îi poate aduce titlul.

ADVERTISEMENT

Până atunci, se bucură de îndeplinirea primului obiectiv: „Ani și ani de speranță și de muncă! Cupa României este iar în Bănie și pe lângă faptul că mă bucur din tot sufletul meu pentru că sângele apă nu se face și pentru că dacă mă tai curge alb-albastru, mă bucur tare mult pentru Mike (n.r. – Mihai Rotaru), omul ăsta care a albit pe stadion și e în stare să-și dea viața pentru culori.

Îl cunosc foarte bine și îl știu de când a preluat Știința, suntem frați de suferință și prieteni buni la cumetrii și distracție și știu că inima îi bate în ritmul lui Tudor Gheorghe și Filarmonica Craiovei. Tare bucuros sunt pentru leii mei și pentru întreaga suflare oltenească de peste tot. Fraților, am învins! Cupa e în Bănie”, a scris Mihai Bobonete pe

ADVERTISEMENT

Laurențiu Popescu a fost salvatorul Craiovei

Portarul Universității Craiova a fost asul din mâneca oltenilor în semifinala și finala Cupei României Betano. Laurențiu Popescu a fost decisiv de două ori la loviturile de departajare, atât în meciul cu Dinamo, cât și în cel cu Universitatea Cluj. În urmă cu jumătate de an,

ADVERTISEMENT

Filipe Coelho l-a readus între buturi, iar prestațiile sale nu fac decât să confirme că lusitanul a luat decizia corectă: „Este un sentiment foarte frumos. Ne doream foarte mult acest trofeu, este și prima mea finală din teren și ne doream să câștigăm acest meci. Nu se termină aici, duminică trebuie să fie la fel și va fi foarte greu. Mă bucur că într-un final am ghicit, mă bucur că am câștigat. Ne dorim foarte mult și campionatul, vrem să fie eventul nostru. Sperăm ca publicul să fie la fel ca în această seară și duminică”, a declarat Laurențiu Popescu pe gazon, imediat ce a adus Cupa României în Bănie, conform