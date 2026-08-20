Mihai Bobonete, noul acționar al Craiovei, spectacol în fața jurnaliștilor: „Nu știu cât sunt primele, eu tocmai am reluat filmările la Fierbinți!”

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova se luptă cu Ararat-Armenia în play-off-ul Europa League, iar Mihai Bobonete, ultima persoană care s-a prezentat pe „Ion Oblemenco” cu mai bine de o oră înainte de startul partidei și a făcut spectacol în fața camerelor.

Mihai Bobonete visează la o calificare în Europa League. Ce adversari așteaptă în Bănie

Universitatea Craiova se află în fața unei performanțe uriașe. Oltenii sunt la două meciuri de calificarea în Europa League, acolo unde ar putea întâlni adversari cu adevărat uriași, printre care Juventus, AC Milan, Crystal Palace, Bournemouth, Marseille sau Lyon.

ADVERTISEMENT

Mihai Bobonete, a explicat că ar fi bucuros indiferent de competiția în care s-ar califica formația antrenată de Coelho, însă este clar că numele echipelor din Europa League ar bucura mult mai tare publicul oltean: „Nu mi se pare că e o presiune mare la acest meci. Este un meci foarte important, dar pentru fiecare oltean este o presiune, nu doar pentru acționari. Nu știu cât e prima, am început filmările la Fierbinți și nu am ajuns la ședință. Se vede faza principală și ar fi o performanță extraordinară.

M-am uitat la Levski – AEK Atena, pentru că sunt mare fan Răzvan Marin. Iar m-au surprins. M-au surprins aici și mă surprind în continuare. Putem întâlni Juventus, Milan, Benfica, Marseille… Milanul i-am mai avut, dar i-am dus la Severin parcă. (n.r. – Ești de acord să fie transferat Baiaram?)Nu discut eu ce preț are Ștefan Baiaram. Sunt ultimul acționar venit, încă nu sunt în măsură să discut aceste chestii. Mă obișnuiesc și eu cu această titulatură. Trebuie să mă mai uit pe cardul de FIFA să văd ce preț are Baiaram (n.r. – râde)”, a declarat Mihai Bobonete înainte de U Craiova – Ararat-Armenia.

ADVERTISEMENT

De la Fierbinți, direct pe „Ion Oblemenco”. Mesajul lui Mihai Bobonete pentru toți suporterii din România

Deși a avut filmări pentru celebrul serial „Las Fierbinți”, Mihai Bobonete a ajuns mai devreme la stadion pentru a fi alături de Universitatea. El a povestit că „Geanina” și „Firicel” din serial au legături puternice cu U Craiova și chiar au transmis mesaje pentru fotbaliști. De asemenea, el a îndemnat toți fanii români să susțină U Craiova în cupele europene.

ADVERTISEMENT

„M-au lăsat de la Fierbinți să vin mai devreme. Geanina, Anca Dumitra, este născută și crescută aici, inclusiv pe stadion, taică-su îi zicea Maradona când era mică. Firicel, Toma Cuzin, stă și el pe lângă Târgu Jiu. Mi-au dat mesaje pentru băieți, să le transmit de la filmări, dar nu le pot face publice.

ADVERTISEMENT

Steliștii și rapidiștii de la filmări sunt ok. M-au felicitat toți. Când o echipă românească ne-a reprezentat în cupele europene, vorbeam la filmări și țineam cu ei. Așa și ei acum. Suntem singura echipă calificată. Dacă am face acest pas, ar fi o chestie istorică, cel puțin pentru noi. Eu aș fi bucuros și pentru Conference League. Sunt puncte pentru România, pentru că Universitatea joacă pentru întreaga țară. Mi-aș fi dorit să mai fie și alte echipe românești, dar așa s-a întâmplat acum. Cu orice echipă aș fi ținut, în seara asta aș fi fost oltean, iar asta recomand tuturor”, a mai spus Mihai Bobonete.