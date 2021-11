Mihai Bobonete pune presiune pe favoriți înainte de Universitatea Craiova – FCSB: „Să dea dracii, Ivane, să nu dai gol”. Video

Universitatea Craiova primește replica FCSB duminică, de la ora 20:15, în etapa a 17-a a Ligii I, meciul urmând să aibă loc pe stadion Ion Oblemenco din Bănie.

Spectatorii pot vedea din tribune doar prima repriză a meciului din Bănie

După ce Guvernul a decis, printr-o Hotărâre, să mai relaxeze măsurile restrictive impuse din cauza pandemiei de Covid-19, și, implicit, să permită spectatorilor accesul la evenimente sportive până la ora 21.00, oficialii Universității Craiova s-au adaptat din mers.

Conform Hotărârii adoptată vineri, suporterii pot reveni în tribune, dar în limita a 30% din capacitatea arenei. În plus, ei trebuie să fie vaccinați în schemă completă sau trecuți prin boală în ultimele 180 de zile.

ADVERTISEMENT

Mihai Bobonete vrea să vadă tumba lui Andrei Ivan

Unul dintre cei care vor urmări meciul este și actorul Mihai Bobonete. Acesta este fan al Universității Craiova de mulți ani și chiar a transmis un mesaj de încurajare elevilor lui Laurențiu Reghecampf, plecând de la imnul echipei oltene.

„De bucurie rar avurăm parte,

În unele duminici, pe la nunți.

Și azi e duminică măi frate și e super-meci. Așa că ‘Forța Știința!’, hai, pe ei, să dea dracii, Ivane, să nu dai gol și să nu văd tumba aia în seara asta. Hai, Craiova! Hai, băieții! E meci mare în seara asta”, a spus el în mesajul postat de club pe pagina oficială.

ADVERTISEMENT

În urmă cu 20 de ani, Mihai Bobonete era membru al galeriei oltene

Născut în Bănie și ajuns celebru la București, Bobonete nu a uitat niciodată de unde a plecat, iar în numerele lui de „stand-up” pe care le realizează în țară se mândrește cu titulatura de oltean.

și zonele apropiate. Mihai Bobonete și-a exprimat în deseori atașamentul pentru „Campioana unei Mari Iubiri”, fiind și membru al galeriei oltene în urmă cu 20 de ani, mergând în deplasări, deținând și „semne” de pe vremea unui meci al Craiovei la Brașov.

ADVERTISEMENT

Mihai Bobonete este de părere că te naști cu iubirea pentru Craiova

Mihai Bobonete a oferit , în care explica iubirea sa pentru clubul fanion al Olteniei: „Nu ajungi în viaţă să iubeşti Craiova, te naşti cu iubirea pentru Craiova.

În copilărie, am fost crescut de bunici, şi am stat mult prin Craiova. Pe vremea aia, ai mei trăiau în Ialomiţa, pentru că mama era inginer agronom, iar inginerii trebuiau să facă grânarul ţării să fie ultra-mega-lux.

ADVERTISEMENT

Şcoala o făceam la Giurgeni, vacanţele la Craiova. Când am mai crescut, facultatea am făcut-o la Craiova şi vacanţele le petreceam la Giurgeni. Sunt legat de Craiova. Copilăria mea, prietenii mei, rudele mele… Suntem olteni, pe viaţă şi pe moarte, cum ar veni! Nu pot să explic de ce iubesc Craiova, pentru că e în mine Craiova”, spunea actorul în mai 2019.

Actorul nu uită deplasările pe care le făcea alături de galeria Universității Craiova și a declarat că păstrează cicatrici de pe vremea unui meci la Brașov: „Am fost la un meci la Braşov şi a intrat o ţeavă de la gard în mine. Eu am cicatricea pe mine! Faptul că eu m-am înfipt în ţeava aia, am cicatricea…

ADVERTISEMENT

Am prieteni care trăiesc şi care sunt în Craiova, alături de care am mers în deplasări, la Dinamo… Am fost în trenul în care a fost, din păcate, şi Cristi Ignat, care s-a întors fără un ochi după finala de Cupă cu Dinamo! Eram în trenul ăla, am umblat cu oamenii ăştia!”, mai spunea Mihai Bobonete.

Mesaj de la Loredana Groza

Și cântăreața Loredana Groza a transmis un mesaj de încurajare pentru Universitatea Craiova, înaintea meciul cu FCSB.

„Hei, băieți! Baftă duminică la meci! Sunt cu voi! Hai, Craiova! Hai, Universitatea! Victorie și baftă! Pe ei”, este urarea transmisă.

Lovitura de începere va fi dată de fiul lui Nicolae Tilihoi

Clubul din Bănie, a anunțat, pe pagina de , că lovitura de începere a meciului de pe Stadionul Ion Oblemenco va fi dată, în mod simbolic, de Lucian Tilihoi, fiul fostului fundaș central al Universității, Nicolae Tilihoi.

Acesta a jucat la Universitatea între anii 1976 și 1987, a bifat 290 de meciuri în tricoul alb-albastru și a marcat de 6 ori. A avut și 10 prezențe în naționala României și a încetat din viață pe 25 martie 2018, după ce a pierdut lupta cu o boală incurabilă.

Meciul Universitatea Craiova – FCSB a fost devansat cu 15 minute

Inițial, meciul trebuie să înceapă la ora 20.30, dar oficialii clubului oltean au obținut aprobarea de la Liga Profesionistă de Fotbal ca partida să debuteze cu 15 minute mai devreme, pentru ca fanii să poată vedea, din tribune, o repriză.

În paralel, clubul a anunțat că scoate la vânzare aproximativ 5.000 de bilete, la prețul de 1 leu. Capacitatea permisă pe Stadionul Ion Oblemenco este de 7.000 de locuri, dar mulți dintre fanii Uniuversității Craiova au abonament.

că până ieri după-amiază se vânduseră aproximativ 2.000 de tichete, dar este de așteptat ca, până la ora meciului, să nu mai fie niciun bilet disponibil, chiar dacă, la pauză, suporterii vor fi nevoiți să plece acasă.