Mihai Bobonete și Dragoș Bucur, show total la Românii au talent: ”Din partea noastră ai -4 de da”

Mihai Privistirescu vine din Întorsura Buzăului și locuiește în București. Acesta este asistent comercial la un magazin de haine, însă are și o pasiune pentru muzică, pe care a dorit să o împărtășească și cu cei din jurul lui, însă nu prea i-a ieșit.

Mihai Privistirescu i-a amuzat pe cinste pe jurații de la Românii au talent

Acesta a primit ”X” din partea juraților înainte de a termina piesa ”Suflet gol”, a Andrei. Deși avea planuri ambițioase la început, se pare că niciun jurat nu a fost atât de încântat de momentul său, iar asta s-a văzut în doar câteva secunde.

ADVERTISEMENT

Mihai Privistirescu este pasionat de muzică și de asemenea, a mai făcut parte și dintr-o trupă de dans, iar a mai cântat doar la karaoke.

”Sunt asistent comercial la un magazin de haine și am venit ca să îmi arăt iubirea față de muzică și să trimit o emoție tuturor celor care mă vor asculta. Cred că o să fie un moment emoționant, dar și frumos, m-am pregătit și o să fie bine.

ADVERTISEMENT

Îmi place foarte mult să cânt, dar este pentru prima oară când cânt în fața unor jurați și într-un public atât de mare. Am mai fost într-o trupă de dans, unde am dansat nu am cântat. De cântat am mai cântat doar la karaoke”, a spus concurentul înainte de a-și începe numărul.

Iar părerile au început să curgă. Mihai Bobonete nici măcar nu a recunoscut piesa, în timp ce Dragoș Bucur a spus că și el iubește anumite melodii însă preferă să nu le cânte în public. ”Mi s-a părut cunoscută piesa”, a spus Mihai Bobonete, vizibil amuzat de cele întâmplate.

ADVERTISEMENT

Dragoș Bucur și Mihai Bobonete, momente neașteptate la Românii la au talent

”Ca să nu te superi și eu mă simt bine cu unele melodii, dar nu le când”, a completat Dragoș Bucur. Mai apoi, cei doi jurați au urcat pe scenă alături de concurent și au început să cânte alături de el piesa, iar ăsta avea să fie doar începutul.

Au urmat apoi momente care au amuzat publicul până la lacrimi. au început să danseze pe scenă alături de Mihai Privistirescu și de asemenea, l-au ajutat să cânte o altă piesă a Andrei.

ADVERTISEMENT

Mai apoi, ”mini concertul de la Românii au talent” s-a extins până în culise, iar Smiley și Pavel Bartoș. ”Din partea noastră ai -4 de da”, a spus Pavel Bartoș, iar momentul s-a încheiat chiar în culise.