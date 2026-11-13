Mihai Bobonete, transformare radicală după ce a slăbit 30 de kilograme. Viciul la care vrea să renunțe acționarul de la Universitatea Craiova

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Mihai Bobonete a trecut printr-o transformare radicală. Acționarul de la Universitatea Craiova a slăbit 30 de kilograme și are în plan să se mențină în formă, dar și să renunțe la un viciu. Fumatul nu-i face deloc bine.

Cât de mult a slăbit Mihai Bobonete

În luna august 2026 Mihai Bobonete a devenit acționar al Universității Craiova, comediantul fiind un mare pasionat de fotbal. Adoră să meargă pe stadion, unde este văzut ca un . Îi cunoaște pe jucători, având și .

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Renumitul actor din producția „Las Fierbinți” urmărește partidele cu multă înflăcărare, dar face și mișcare. În ultima perioadă vedeta de la Pro TV a suferit o transformare importantă. Pe lângă faptul că are un look nou a trecut și printr-un proces de slăbire. Comediantul a reușit să elimine aproximativ 30 de kilograme.

Slăbirea s-a făcut treptat, în ultimii 2 ani, juratul de la Românii au talent recunoscând că uneori nu are timp de sală. Cu toate acestea, strecoară în programul său o oră de activitate fizică, chiar și atunci când are filmări. În plus, actorul și-a propus să scape de un obicei nociv la care mulți apropiați au renunțat deja.

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„Am mai slăbit, dar îmi lipsește sportul. Când este volum de muncă atât de mare, nu prea îmi permit… Ar trebui să fac cam o oră pe zi sport. Și în general fac mișcare. La filmările pentru «Las Fierbinți» îmi permit, pentru că în cursul săptămânii de filmare de la «Las Fierbinți», nu filmez în fiecare zi. Am și o zi-două libere… Așa atunci pot să fac sport. Aici programul e puțin cam «tight» și de-aia… Am slăbit 30 de kilograme în doi ani, adică n-a fost nimic foarte brusc. Totul e încet, iar acum mă simt foarte bine, nu-mi doresc neapărat să mai slăbesc”, a mărturisit Mihai Bobonete, pentru .

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Viciul la care vrea să renunțe Mihai Bobonete

„Vreau să profit de faptul că am slăbit și îmi doresc să fac mai mult sport și să-mi modific puțin comportamentul în ceea ce privește stilul de viață. Mă refer aici la alimentație, poate reușesc să mă las și de fumat, cine știe, că asta mănâncă toate zilele… Am încercat de mai multe ori, dar se pare că încă nu am tăria de caracter necesară ca să pun punct brusc. Majoritatea prietenilor mei care s-au lăsat, s-au lăsat brusc. Și au zis: «De azi, numai»! Să dea Dumnezeu să-mi iasă și mie”, a mai spus Mihai Bobonete, mai arată sursa citată anterior. Acționarul de la Universitatea Craiova a vorbit în repetate rânduri despre viciile sale, mai ales în podcasturi.

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Cunoscutul actor a recunoscut că lupta cu fumatul nu este singura pe care o duce. Consumul de alcool din trecut și obiceiurile alimentare nesănătoase l-au determinat să-și schimbe complet stilul de viață. În schimb, susține că partenera de viață este cel mai important reper din existența lui, având o relație de lungă durată.

La un moment dat, artistul de stand-up comedy a subliniat că nu face nicio concesie când vine vorba de familie. Niciodată nu negociază timpul și atribuțiile sale de soț și de părinte, cu toate că are mai multe pasiuni pe care le îndrăgește. Una dintre acestea este pescuitul, Mhai Bobonete postând adesea imagini pe social media cu capturile sale.