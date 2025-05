Mihai Bordeianu, reacție acidă la adresa coechipierilor, după Poli Iași – Metaloglobus 1-1: „E dezastruos! Atâta frică nu am văzut în viața mea”

, în manșa tur a barajului de menținere/promovare în SuperLiga. Mihai Bordeianu a avut un discurs dur la finalul partidei și și-a desființat proprii colegi.

Mihai Bordeianu, discurs manifest după Poli Iași – Metaloglobus 1-1: „Când vii într-o țară străină, trebuie să faci diferența, nu să încurci”

Poli Iași și Metaloglobus s-au înfruntat duminică în manșa tur a barajului de menținere/promovare în SuperLiga României. Deși la pauză au condus cu scorul de 1-0, ieșenii au fost egalați în ultimele minute de joc.

Rezultatul este unul dezamăgitor pentru echipa antrenată de Vasile Miriuță, care . De lucrul acesta a vorbit după finalul partidei și Mihai Bordeianu, unul dintre veteranii grupării din Copou.

Fotbalistul în vârstă de 33 de ani, cvintuplu campion al României, și-a desființat colegii după fluierul final și a avut un mesaj dur pentru fotbaliștii străini din lotul moldovenilor.

„Ce să comentez? E dezastruos pentru noi. Dacă nu muncești mai mult, dacă nu crezi mai mult, primești asta. Am avut ocaziile noastre, am ratat penalty. Puteam face în două rânduri 2-0 și s-a făcut 1-1, așa e la fotbal. Degeaba ne căutăm scuze, nu avem niciuna. Toți am fost în repriza a doua penibili în multe rânduri.

Chiar dacă am avut ocaziile noastre de a dubla avantajul. Mai avem un meci și dacă vrem să rămânem în prima ligă, trebuie să mergem să jucăm, să arătăm că avem curaj. E minge. Atâta frică nu am văzut în viața mea. Când sunt meciuri cu presiune, unii nu arătăm că merităm să jucăm în Liga 1.

Sunt multe pretenții și când vine timpul să arătăm ceva, nu dăm nimic. Asta e o meteahnă a fotbalistului care vine în România. Pe mine cel mai tare mă deranjează și acum mă refer la jucătorii străini, că trebuie să înțeleagă că atunci când vii într-o țară străină, trebuie să faci diferența, nu să încurci”.

Mihai Bordeianu: „Pe mine mă înjură toată lumea, eu iau castanele”

„E grav ce se întâmplă. Am jucat 3 români în teren. Pe mine mă înjură toată lumea, eu iau castanele. E dezastru dacă nu realizăm săptămâna asta ce se întâmplă. Atunci ne luăm geanta și plecăm. Nu ia nimeni jucători de la o echipă retrogradată. Mai avem și pretenții. Mai întâi să jucăm și după să avem pretenții.

Am fost și eu jucător străin în altă țară și când nu am jucat mi s-a spus să îmi iau gentuța și să plec. Se fac eforturi pentru jucătorii străini. Trebuie să ai atitudine. Dacă nu ai atitudine, degeaba. Ce s-a întâmplat azi trebuie să ne dea de gândit dacă vrem să rămânem în prima ligă.

Îmi pare rău. Poate discursul meu e dur, dar ăsta e adevărul. Cui nu îi convine, ne strângem mâna și ne vedem fiecare de treaba lui. Așa este la fotbal. Dacă poți, joci, dacă nu, acasă”, a declarat Mihai Bordeianu, potrivit .