Mihai Bordeianu și-a vărsat frustrarea după Dinamo – Poli Iași 2-0: „Nu e ok un an prima ligă, unul în Liga 2! Ori se face ceva stabil, ori…”

Jucătorii echipei moldave au reacționat după meci, cel mai dur discurs venind din partea lui Mihai Bordeianu.

Mihai Bordeianu nu a mai rezistat. Ce a spus după Dinamo – Poli Iași 2-0

Poli Iași se află la al doilea sezon de la revenirea în primul eșalon, . Mihai Bordeianu a fost total dezamăgit după prestația echipei sale cu Dinamo.

Experimentatul mijlocaș nu concepe ideea unei noi retrogradări. Dorința fostului campion al României este ca toți cei din club să se unească pentru ca situația să se schimbe.

„Când nu mai pot, o să ridic eu mâna. Eu vreau să joc acasă, la Iași. De asta sunt aici. Sper ca cei care sunt aici, să fie alături de echipă, că altfel o să fie greu.

Nu cred că e ok un an prima ligă, unul în Liga 2. Ori se face ceva stabil, ori ne amăgim. Sper ca oamenii din jurul nostru să ne fie alături”, a spus Mihai Bordeianu, conform

Jesús Fernández nu se teme în privința retrogradării

Portarul iberic care a venit în vara acestui an de la retrogradata FC Voluntari a reacționat și el după eșecul cu Dinamo. Jesús Fernández le cere colegilor să dea mai mult în meciurile pe care le joacă pentru a evita retrogradarea.

„Eu cred că puteam să facem mai multe în atac. Trebuie să fim mai lucizi, asta este acum… Încercăm să nă îmbunătățim. Dinamo este o echipă bună, merită primul loc.

Nu știu dacă mai este nevoie de jucători, nu depinde de mine. Noi trebuie să dăm mai mult, am ratat mult. Am câștigat cu echipe grele, am arătat că putem. Trebuie să facem un pas înainte și să ne trezim.

Eu sunt optimist că ne putem salva de la retrogradare. Trebuie să muncim mai mult, nu ne face nimeni cadouri!”, a mărturisit Jesús Fernández după meci.

12 este locul ocupat de Poli Iași după 20 de etape, cu 22 de puncte

miercuri, 18 decembrie, Poli Iași va juca acasă contra Hermannstadt în ultimul meci din grupele Cupei României