Mihai Bucă, dirijorul Corului Tronos, dezvăluiri emoționante despre mama lui Gigi Becali: „Duce o viață sfântă!” Ce complex construiește patronul FCSB lângă biserică

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Gigi Becali a inaugurat recent noua sa biserică, din Pipera, pe care a sfințit-o duminică, 14 iunie. La eveniment a fost prezent și Corul Tronos al Patriarhiei Române, iar dirijorul Mihai Bucă a făcut dezvăluiri emoționante despre latifundiar și despre familia acestuia.

Mihai Bucă, dezvăluiri emoționante despre mama lui Gigi Becali: „Duce o viață sfântă”

Dirijorul Corului Tronos a povestit că îl cunoaște pe Gigi Becali de foarte mulți ani și că acesta a devenit în timp un apropiat al slujbelor bisericești și al muzicii bizantine. „Domnul Becali și familia dânsului ne cunoaște de foarte multă vreme și a dorit să ne invite. Ne-am cunoscut la Catedrala Patriarhală, dar și în alte biserici precum mănăstirea Plumbuita, Cernica, Dârvari, unde venea la slujbă des pentru că îi plăceau foarte mult liturghiile și a început să trăiască muzica bizantină, muzica îngerilor cum o numește dumnealui. Are trăiri remarcabile și intense”, a declarat Mihai Bucă, în exclusivitate pentru FANATIK.

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Acesta a dezvăluit că patronul FCSB a fost extrem de emoționat pe parcursul slujbei și chiar a avut lacrimi în ochi. „Am cântat astăzi (n.r. ieri) cred mai bine de două ore și jumătate și vom mai veni și pe viitor la Sfânta Liturghie, până când vor exista psalți ai bisericii. Domnul Becali s-a ocupat de organizare și nu a cântat astăzi. Pentru noi e o mare bucurie că un om cu stare financiară atât de bună se roagă atât de stăruitor în biserică. Suntem bucuroși și onorați să avem astfel de oameni în biserică, așa cum erau și domnitorii pe vremuri.

Gigi Becali este pe calea mărturisirii și chiar o face cu acrivie și cu multă bucurie. Mărturisește tainele dumnezeirii și mirenii să știți că au preoție lucrătoare. Deci nu doar preoții sunt mărturisitori ai bisericii lui Hristos. Mirenii în vremurile noastre se pare că au o forță foarte mare și o lucrare foarte mare a mărturisirii. Aceasta vine cu timpul și odată ce l-ai cunoscut mai intens pe Dumnezeu și interacționezi prin sfintele slujbe.

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M-a impresionat bucuria sa și a familiei, de parcă ar fi fost prima biserică pe care a construit-o. De fapt a făcut foarte multe biserici. Doamna Luminița, soția domnului Becali m-a impresionat de asemenea. Familia Becali și-a odihnit inima și starea în acest locaș de cult. Am apreciat această bucurie și îi felicit pentru asta. Ctitoria de biserici e foarte importantă pentru că pentru ei există și foarte multe ispitiri în această lume care te pot pune la pământ”, a mai spus dirijorul Corului Tronos.

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. Fostul arbitru FIFA a venit în straie preoțești la evenimentul de sfințire a bisericii din Pipera. „Din păcate mama domnului Becali are o vârstă și nu a putut ajunge. Dânsa este izvorul familiei, cea care a ținut familia unită și l-a încurajat pe Gigi Becali către faptele bune. Eu am cunoscut-o foarte bine și vreau pe această cale să îi transmite cele mai calde îmbrățișări. Duce o viață sfântă. E o mare bucurie ca mamă să vezi că fiul tău face lucruri bune pentru semeni și îl mărturisește pe Dumnezeu. În asta se măsoară viața de fapt.

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M-a impresionat și Alexandru Tudor. Parcă l-am văzut pe vremea când fluiera și dădea directive tuturor. S-a ocupat de toată organizarea, foarte prezent, nu i-a scăpat nimic cu ochii lui vultur. Este omul din umbră care îl odihnește pe domnul Becali și are grijă de tot. De-asta are toți acești oameni, preoți și călugări în jurul lui care îl odihnesc. Are nevoie de odihnă în rugăciune și să își țină măsura faptelor.

Gigi Becali a fost foarte emoționat, avea lacrimi în ochi în timpul slujbei, la fel și doamna Luminița, fiica și ginerele său, vin mereu în fiecare duminică la biserică la Mănăstirea Plumbuita. A fost alături de noi și Valeriu Argăseală, care a reușit și cu ajutorul credinței să treacă peste niște mari greutăți și încercări”, a adăugat Bucă.

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Ce complex construiește Gigi Becali în spatele bisericii

Dirijorul Corului Tronos a oferit detalii și despre proiectul pe care Potrivit acestuia, nu este vorba doar despre o biserică, ci despre un întreg complex destinat activităților religioase. „După slujbă domnul Becali ne-a invitat la praznic. În spatele bisericii este o clădire unde e și o sală de mese cu 240 de locuri. Acolo va fi un complex al bisericii cu masă, trapeză, camere de dormit, acolo probabil va fi și biroul domnului Becali. Acolo vor fi cazați părinții, călugării și viitori psalți care vor active în cadrul corului bisericii. Oricum îl așteptăm în continuare pe domnul Becali la slujbele de la Catedrala Patriarhală.

Mă bucur mult pentru ce a spus domnul Becali despre vocea mea și nu mă supăr că îl preferă pe părintele Constantin Hurjui, care mi-a fost ucenic ani de zile în Corul Tronos. Nu mă pot dezice de oamenii mei. Este un om format de noi. Știu că domnul Becali va apela la Corul Tronos în continuare pentru marile slujbe, iar noi venim cu mare plăcere și drag.

Dânsul a fost alături de noi în moment grele prin care au trecut mai mulți membri ai corului și noi vrem să îi oferim dragoste prin cântările noastre. Au fost psalți din cor cu necazuri sau boli, unii aveau mașini vechi și le-a dat mașini noi, altora le-a dat și case sau terenuri. Mie personal mi-a dat un teren în Pipera și nu mi-e rușine de acest lucru. M- a ajutat și cu o donație pentru fetița mea, Irene, care este bolnavă de leucemie.

Biserica este deosebită și cu siguranță va fi ceva unicat pentru România. Este proiectul său de suflet care îl va odihni cel mai mult. Este un mozaic superb și foarte bine structurat, cu abside, în formă de cruce, cu niște turle foarte interesante și cu mai multe clopote foarte puternice. E bine ca în acea zonă de clădiri de birouri să fie și o biserică și lumea să vină la slujbă, mai ales că lăcașul va avea program de mănăstire”, dirijorul Corului Tronos.