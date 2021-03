Mihai Budeanu, despre clipele cumplite din cauza Covid-19. Cu ce sechele a rămas artistul de la 3 Sud Est

Mihai Budeanu a vorbit despre clipele cumplite prin care a trecut după ce a aflat că este infectat cu noul tip de coronavirus. Artistul de la 3 Sud Est a rămas marcat de virusul din China, care l-a pus la grea încercare timp de mai bine de 3 săptămâni.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cântărețul a fost la un pas să-și piardă viața, însă datorită tratamentului prescris de un medic renumit din Statele Unite ale Americii și-a revenit. Vedeta a avut nevoie și de plasmă în primele zile după internarea în spital, dar toate s-au rezolvat cu bine în cele din urmă.

Solistul nu a rămas cu sechele după vindecarea de COVID-19, dar a slăbit foarte mult și se simțea fără vlagă. Mihai Budeanu a trecut prin câteva zile critice după plecarea din spital, povestind că avea momente în care se ținea de pereți pentru a merge.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Mihai Budeanu, momente dureroase despre coronavirus. Prin ce a trecut

Mihai Budeanu nu a mers din primele zile la spital, ci la 10 zile de la infectare, când saturația sângelui ajunsese la jumătate aproape. Vedeta nu a fost intubată, deși a fost pe muchie de cuțit cu virusul din China care ne dă bătăi de cap de mai bine de un an.

„Nu am avut sechele. Au fost doar stările de început, atunci când am ieșit din spital. Eram foarte slăbit, am dat jos 11 kilograme. Mă țineam de pereți. Primele zile când am ieșit din spital au fost critice, am luat tratament o lună vitamine multe și pastile pentru ficat.

ADVERTISEMENT

Nu știu de unde m-am infectat. Ieși la piață, din lift, de oriunde. De protejat, te protejezi, dar de oriunde poți să-l iei, nu știu. Am stat acasă 10 zile după ce m-am infectat, am luat antibiotic, dar oxigenul scădea, nu mai aveam gust miros, temperatură nu prea făceam.

Nu a fost bine că am tras de timp și am stat acasă. Când a venit Salvarea, saturația oxigenului era undeva la 40-50 la sută. Mi l-au ridicat cu butelia de oxigen, ca să poată să mă transporte la spital. Am avut totuși noroc că nu am ajuns să fiu intubat.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Am fost pe muchie de cuțit. Mi-au pus o mască mai performantă de oxigen. A fost cumplit! Atacurile de panică pe care le făceai, ți se părea că nu mai ai aer”, a mărturisit artistul într-un interviu pentru click.ro.

Cântărețul a crezut mereu că boala există, dar nu a știut niciodată cât de periculoasă poate fi. Artistul, care nu suferă de boli grave, avea doar 5% șanse de supraviețuire, noul tip de coronavirus ajungând în organismul său pe fondul unei imunități scăzute.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Mihai Budeanu recomandă oamenilor să țină cont de sfaturile medicilor pentru că nu este de glumit cu pandemia, aceasta fiind și motivul pentru care s-a vaccinat. Solistul de la 3 Sud Est a fost imunizat cu Pfizer, a doua doză urmând a-i fi administrată pe 26 martie.