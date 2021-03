Mihai Budeanu s-a vaccinat anti COVID-19, după ce a fost la un pas de moarte: “Vă încurajez să o faceți!”

Mihai Budeanu (44 ani), membru al trupei 3 Sud Est, s-a vaccinat, astăzi, împotriva SARS-CoV-2.

La mai bine de trei luni după ce s-a aflat în stare critică, din cauza COVID-19, la sectia de Terapie Intensivă a Spitalului Municipal Medgidia, artistul a primit prima doză de vaccin Pfizer. Mihai Budeanu se declară pro vaccinare și îi încurajează chiar și pe sceptici să facă acest pas, pentru a scădea riscul de îmbolnăvire.

Mihai Budeanu s-a vaccinat anti COVID-19

“Mă simt ok, de vreo trei ore sunt vaccinat. Sper să nu apară de acum încolo efecte adverse. Rapelul îl am programat pe 26 martie, m-am vaccinat cu Pfizer, l-am prins pe ultima sută de metri. Şi soţia mea o să se vaccineze pe 13 martie, ea este programată cu AstraZeneca.

Încurajez lumea să se vaccineze, pentru că aşa scad riscurile de a ne îmbolnăvi şi de a nu trece prin ceea ce am trecut eu. Acum sunt bine, am o bicicletă în casă, pe care mai fac mişcare. Fructe şi legume să mănânce lumea”, a declarat Mihai Budeanu, în exclusivitate, pentru FANATIK.

Artistul mărturisește că anul 2020 a fost un dezastru pentru artiști, din punct de vedere profesional, și speră ca efectele campaniei de vaccinare împotriva COVID-19 să înceapă să se vadă, măcar din vară, iar evenimentele muzicale și nu numai să fie reluate.

“2020 a fost dezastru pentru noi, ca artişti. Sperăm ca din iunie-iulie să se mai potolească treaba şi să o luăm şi noi din loc. Acum avem o piesă nouă la care duminică, pe 7 martie, filmăm videoclip, iar în trei săptămâni sper să fie gata şi să o lansăm “, a adăugat Mihai Budeanu.

Mihai Budeanu, clipe de coșmar după ce s-a infectat cu COVID-19

Componentul trupei 3 Sud Est a văzut moartea cu ochii în noiembrie, anul trecut, când a fost diagnosticat pozitiv cu infecția COVID-19. A fost internat în stare critică și a avut nevoie să primească tratament cu plasmă autoimună, pentru a se recupera.

“Am trecut printr-o perioadă foarte grea. A fost foarte grea, era să plec. Prima oară am crezut că este o răceală. Am făcut testul rapid, eram pozitiv. Cum am ajuns la spital, am fost dus direct în secția de ATI. Nu știam să am alte probleme de sănătate, dar probabil a fost ceva ascuns, undeva la plămâni”, declara artistul, după ce a fost externat.

La scurt timp, actorul a mai primit o lovitură greu de dus, trecerea în neființă a mamei sale, pe care a condus-o pe ultimul drum la finalul lunii ianuarie.

