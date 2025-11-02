Mihai Căpăţînă rupe tăcerea! De ce a plecat, de fapt, de la Universitatea Craiova şi ce şanse are Ştiinţa la titlu: „S-ar închide oraşul!”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Mihai Căpăţînă, la 29 de ani, este un nume extrem de cunoscut pe buzele oltenilor. Cu o voce blândă şi extrem de primitoare, fundaşul care evoluează acum în Kazahstan, la Ordabasy, nu s-a ferit în niciun moment să vorbească la superlativ despre Universitatea Craiova, dar şi despre sentimentele care l-au încercat când a părăsit echipa şi ţara.

Mihai Căpăţînă, interviu eveniment despre Universitatea Craiova şi viaţa din Kazahstan

Aflaţi care este viaţa lui Mihai Căpăţână după plecarea de la Universitatea Craiova, una pe care, ne-a mărturisit că nu şi-ar fi dorit-o la momentul respectiv. Pornind de la diferenţa dintre traiul din Kazahstan şi cel din România, Mihai şi-a readus aminte de cele mai frumoase momente petrecute în tricoul Universităţii Craiova şi tocmai din acest motiv s-a reîntors în Bănie, să mai simtă încă o dată .

Chiar dacă Rapid este lider în SuperLiga în momentul de faţă, fostul fundaş al Craiovei nu crede că giuleştenii pot porni ca favorţi în Bănie, în locul în care Universitatea nu a pierdut deloc în acest sezon. Despre relaţia pe care o are cu Mitică Dragomir, cel care-l lăuda ori de câte ori avea oportunitatea şi despre anumite momente din carieră importante pentru el puteţi afla în interviul exclusiv care urmează!

Mihai Căpăţînă şi Bogdan Vătăjelu, întâlnire specială la Craiova

Mihai, esti în pauza competiţională în Kazahstan şi ai revenit în ţară! Cum ai regăsit Craiova?

– Craiova este în sufletul meu. Avem o vacanţă mai mare, că aici este alt format competiţional. Campionatul începe la sfârşitul lui februarie – începutul lui martie şi se termină la sfârşitul lui octombrie. Noi am terminat, practic, campionatul şi avem în jur de două luni vacanţă. Totuşi, nu poţi sta două luni, că e destul de mult. Momentan nu am luat încă vacanţă, ci doar de la echipă, pentru că continui să fac mişcare şi mă antrenez singur. Va urma să mă antrenez şi cu Vătăjelu, pentru că şi el este acasă, având acelaşi program. O să ne antrenăm împreună.

Cum ţi se pare viaţa din Kazahstan. Te simţi bine acolo, ai reuşit să te acomodezi rapid?

– Da, până acum chiar a fost bine. Adaptarea a fost dificilă, totuşi, pentru că am plecat la o distanţă atât de mare, cultura este diferită. Însă, trebuie să ştiţi că oamenii m-au primit foarte bine din primele zile. Când am ajuns acolo am simţit că sunt dorit şi, drept dovadă, am şi jucat în toate meciurile. M-am simţit apreciat şi eu, la rândul meu, am avut evoluţii bune pe care ei le-au apreciat şi chiar sunt bucuros. Este puţin dificil cu limba, pentru că ei vorbesc rusă şi kazahă, dar e bine că în echipă avem un preparator fizic român, iar antrenorul este moldovean. Asta m-a ajutat să mă acomodez extrem de rapid. Aceste detalii au contat în alegerea mea, pentru că ştiam că adaptarea va fi foarte uşoară şi aveam nevoie să mă integrez rapid. Îmi trebuiau minute, aveam nevoie să joc, ca să-mi recâştig încrederea, pentru că o pierdusem puţin. Acum, chiar sunt mulţumit de ceea ce am realizat în ultimul timp.

De ce a plecat, de fapt, Mihai Căpăţînă de la Universitatea Craiova

Cum a venit pentru tine vestea că nu vei mai face parte din lotul Universităţii Craiova?

– Bineînţeles, despărţirea de Craiova, să zic aşa, a fost destul de dificilă. Nu mi-aş fi dorit lucrul acesta la momentul respectiv, dar ştiţi cum este, viaţa de sportiv, de fotbalist, e imprevizibilă. Totuşi, se pare că a fost o decizie bună pentru mine şi pentru familia mea. Am rămas în relaţii bune cu toată lumea de aici, de la Craiova. Tot timpul Craiova va avea un loc aparte în inima mea, iar ei ştiu foarte bine lucrul acesta. Este echipa la care am visat să ajung şi să joc. Am îndeplinit acest vis, dar singurul regret este că nu am reuşit să iau titlul cu Universitatea. Sincer, mă bucur că am reuşit să câştig .

Te-ai fi bucurat să faci parte şi acum din lotul Universităţii Craiova pentru meciurile din Conference League?

– Clar că mi-aş fi dorit extrem de mult. Atunci când eram aici, în Bănie, am fost foarte aproape, tot cu mister Rădoi, să intrăm în grupele Conference. Am pierdut acel meci de baraj la Beer Sheva la loviturile de departajare. Ştiu ce emulaţie se crease atunci şi ştiu cât îşi doreşte lumea de aici ca Universitatea Craiova să joace într-o cupă europeană. Mă bucur enorm pentru ei, i-am felicitat după ce au reuşit să ajungă în grupe. Mă bucur pentru cum au început şi anul. Au format o echipă puternică şi sper să se menţină pe aceeaşi linie pe care au început şi să reuşească să câştige titlul. Din punctul meu de vedere, anul acesta poate fi realizabil acest lucru.

Cum vede Mihai Căpăţînă toate tensiunile dintre Mirel Rădoi, suporteri şi club

Cu băieţii de la echipă ai apucat să te revezi?

– Nu am apucat încă, pentru că ei au meci azi, ieri au intrat în cantonament, dar legătura am ţinut-o în permanenţă cu colegii care au rămas aici, cu oameni din staff. Am creat prietenii chiar şi abia aştept să mă întâlnesc cu toţi, dar să vedem când, pentru că programul lor este cam încărcat. Avem timp, pentru că am vacanţă lungă şi ne facem timp în cele din urmă. Important este ca diseară să câştige, pentru că au nevoie de această victorie. Vin după o perioadă puţin mai slăbuţă din punct de vedere al rezultatelor, dar, cu o victorie, probabil şi-ar recăpăta încrederea pe care au pierdut-o puţin în ultimele meciuri. Totuşi, sunt pe o poziţie foarte bună, la doar trei puncte de primul loc. Cu o victorie diseară egalează Rapidul la puncte şi chiar pot încheia turul pe primul loc dacă pierde şi Botoşani.

Din câte se pare, eşti la curent cu ce se întâmplă în campionatul intern. Ai simţit ceva tenisuni la Craiova, la băieţi în ultima vreme, după toate discuţiile care au fost?

– Doar ce am citit şi eu prin presă, dar cu băieţii nu am discutat despre acest lucru. Ştiţi cum este, lumea poate vorbi peste tot, dar cel mai important lucru este ca ei să rămână uniţi, să-şi continue treaba excelentă pe care au început-o sezonul acesta şi nu cred că au nevoie în acest moment de lucruri de genul care să-i destabilizeze. Ar trebui să lase orice fel de discuţii în afară şi să-şi vadă în continuare de treabă. Chiar s-a format o echipă bună şi de la meci la meci nu ştii care sunt titularii şi care sunt „rezervele“. Orice echipă ar alinia mister Rădoi îţi pare că ar fi primul unsprezece. Chiar au şanse mari să-şi atingă obiectivele rămase, Cupa şi titlul, în special titlul, pentru că asta se aşteaptă de foarte mult timp, din sezonul 90-91. Ştiu cât de dorit şi aşteptat este un titlu în Bănie. Probabil s-ar închide oraşul dacă Universitatea ar câştiga titlul.

Căpăţînă, pregătit să resimtă atmosfera incendiară de pe „Ion Oblemenco“

Revenind la meciul din această seară, consideri că Rapid este cel mai greu adversar pe care-l întâlneşte Craiova în ultima vreme, având în vedere forma lor de moment?

– Dacă ne luăm după ultimele rezultate şi poziţia din clasament, dar şi după jocul pe care-l prestează, pentru că ei sunt extrem de pragmatici. Cred că au primit 10 goluri până acum. Sunt echipă bună pe tranziţie pozitivă, au jucători cu viteză, Petrila, Dobre, Koljic, care a plecat de la noi. Au echipă bună şi pe fondul rezultatelor pozitive sigur au mare încredere. Vor veni aici să câştige sau să nu piardă, pentru că ar reuşi să păstreze distanţa de puncte. Mister Gâlcă ştie ce înseamnă Craiova, a fost aici, deci va fi un meci interesant şi disputat. Cel mai probabil stadionul va fi plin şi atmosfera incendiară. Chiar îmi doresc să resimt atmosfera de pe stadion şi sunt tare curios care va fi rezultatul final. Vreau să mă bucur de moment.

Într-un meci în Giulești, în victoria cu 3-2, ai fost eliminat destul de uşor de Cojocaru. Ce ţi-a zis atunci centralul, ai discutat lămuriri cu el?

– N-am primit nicio explicaţie atunci. În primă fază, când a dat faultul la al doilea galben, el nu îl scosese. Cei de la Rapid au pus presiune pe el şi atunci mi-a arătat al doilea galben. L-am întrebat că de ce, pentru că în primă fază nu l-a arătat. Mi-a spus că a fost fault clar şi atât, nu a vrut să stea la discuţii.

Mihai Căpăţînă, despre relaţia cu Mitică Dragomir: „Ar trebui să-l scot la o bere!“

Ce relație este între Mihai Căpăţînă și Mitică Dragomir? Mereu a zis despre tine că eşti cel mai bun FD din Romania…

– Toată lumea mă întreabă acest lucru (n.r. râde). A vorbit mereu la superlativ despre mine şi toţi m-au întrebat ce i-am făcut lui nea Mitică de vorbeşte aşa frumos despre mine. Ar trebui să-l scot la o bere. Mă bucur şi eu că mă apreciază şi chiar mă simt bine că am aprecierea lui. Este un om care a contat în fotbalul românesc şi este o mândrie să simţi apreciere de la oameni cu multă experienţă. Dumnealui a fost preşedinte la Voluntari, dar eu fix în acel moment am semnat acolo. Domnul Gigi Mulţescu, Dumnezeu să-l ierte, era antrenor acolo şi m-au luat acolo să mă vadă. Am fost într-un cantonament cu Voluntari, m-a văzut nea Gigi, şi-a dat ok-ul, dar la scurt timp a plecat.

A venit, apoi, domnul Ionel Gane şi domnul Mitică Dragomir preşedinte. Atunci m-a văzut, chiar dacă nu debutasem la prima echipă. Am avut joc la echipa secundă, am jucat foarte bine şi de atunci a spus că trebuie să fiu dus la prima echipă. Atunci am rămas în lotul lui FC Voluntari. Am avut o singură discuţie cu domnul Dragomir. M-a luat în birou şi mi-a spus că are încredere în mine, lucruri frumoase, care să-ţi dea încredere. Mi-a mai spus că, în cazul în care voi debuta, să nu am teamă, să joc cu încredere, că nu se întâmplă nimic chiar dacă greşesc. Au fost lucruri care, până să debutezi, să faci pasul la prima echipă, contează. Cu toţii avem nevoie de un sprijin moral.