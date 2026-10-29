Mihai Căpățînă, interviu-eveniment după titlul istoric cucerit în Kazahstan! Acum vrea să-și ajute fosta echipă: „Craiova are avantaj!”

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Mihai Căpățînă trăiește unul dintre cele mai frumoase momente ale carierei. Fostul fotbalist al Universității Craiova a devenit campion al Kazahstanului cu Ordabasy, după un final de sezon plin de emoții, în care titlul a fost decis de rezultatul rivalei Kairat Almaty, din penultima etapă. Într-un interviu-eveniment acordat în exclusivitate pentru FANATIK, mijlocașul a povestit cum a sărbătorit performanța alături de familie, dar a oferit și informații prețioase despre Kairat, viitoarea adversară a oltenilor în Conference League.

Mihai Căpățînă, cu vocea tremurândă după titlul istoric cucerit cu Ordabasy: „Au fost lacrimi de bucurie”

Ordabasy a câștigat campionatul Kazahstanului cu o etapă înainte de final, după ce Kairat Almaty a remizat pe terenul celor de la Aktobe, scor 2-2. Echipa lui Mihai Căpățînă acumulase 68 de puncte, cu patru mai multe decât rivala sa, astfel că titlul nu mai putea fi pierdut. Pentru clubul din Shymkent este al doilea titlu din istorie, după cel obținut în 2023. Căpățînă a dezvăluit că a urmărit singur, într-o cameră, meciul decisiv al lui Kairat, în timp ce soția și copilul său se aflau acasă.

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Salut, campionule! Povestește-ne cum au fost pentru tine toate aceste zile incredibile de la Ordabasy. Tocmai ce ați devenit campionii Kazahstanului!

– Salutări. Înainte de meciurile astea, din penultima etapă, noi aveam patru puncte peste ei. Ca să fim matematic campioni, aveam nevoie de o victorie acasă. Îți dai seama, oamenii pregătiseră tot, artificii, petrecere, tot. Atmosfera a fost incredibilă, lumea cum ne-a așteptat, din toate punctele de vedere te-ai simțit fotbalist. Noi am jucat sâmbătă, înaintea lui Kairat, cea cu care ne luptam la titlu. Am vorbit să fim concentrați, să ne luptăm. În subconștientul nostru ne și gândeam că vom deveni campioni, că vom petrece, dar nu am reușit să câștigăm, am făcut doar un egal. A fost un alt exemplu pentru mine, că nu trebuie să te crezi câștigător dinainte niciodată. Dezamăgirea a fost, normal, pentru că ne așteptam cu toții să câștigăm acel meci, dar speram a doua zi. Iar bucuria a venit duminică, când nici ei nu au reușit să câștige într-o deplasare grea, la Aktobe, echipă bună care trage la Europa și astfel a început sărbătoarea.

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Ai văzut meciul lui Kairat de la Aktobe împreună cu colegii, ați petrecut la final?

– Fiecare am urmărit de acasă meciul, iar apoi, în funcție de rezultat, urma să ne întâlnim și să sărbătorim câștigarea campionatului. Aveam niște emoții când priveam meciul ăsta al lor, de 10 ori e mai greu de pe margine, când nu depinde de tine și că ai nevoie de un anumit rezultat. E foarte greu. Eram cu soția și cu copilul, ei au mai ieșit pe afară, una-alta, eu mă uitam singur în altă cameră, pentru că voiam să stau liniștit și să stau concentrat la meci. La final am fost doar noi, lacrimi de bucurie și din partea mea și din partea soției.

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Sunt momente care rămân întipărite în memorie, în suflet, momente pe care, unii, nu au șansă să le trăiască. Acest titlu a venit, la vârsta asta, ca o încununare a muncii pe care am făcut-o până acum. În carieră am trecut și prin momente mai puțin bune și bune, dar atunci când rămâi constant și adeptul principiilor tale, nu ai cum să nu reușești la un moment dat. Dumnezeu așează lucrurile în așa fel încât la un moment dat te răsplătește și poate o face atunci când te aștepți mai puțin. Atunci, parcă, sentimentul și bucuria sunt mult mai mari.

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E un titlu, din punctul tău de vedere, câștigat pe merit de Ordabasy?

– Tot sezonul a fost incredibil, am jucat toate meciurile de acasă cu casa închisă. Rar mi-a fost dat să văd asemenea suporteri. Am jucat de curând în deplasare la Kairat, vreo 800 de km și au venit în jur de 5.000 de suporteri după noi. E o emulație totală aici. Anul ăsta a fost un an extraordinar. Ok, asta a venit și pe fondul unor noutăți la echipă. Au venit investitori noi, cu putere financiară și au luat jucători valoroși. S-a păstrat nucleul de anul trecut, dar au venit cu plusuri de calitate, jucători care au adus un plus mare. A contat, de asemenea, continuitatea cu antrenorul, știam ce cere de la noi și a fost ușor să-i adaptăm pe cei noi. Am avut o echipă bună și chiar am dominat cap-coadă campionatul.

Îți priește viața în Kazahstan…Într-un an și jumătate deja ai câștigat cel mai râvnit trofeu intern

– Categoric! Sezonul ăsta am simțit că va fi unul special încă de la început. E o bucurie că am luat titlul la o echipă din străinătate și nu oricum, pentru că am jucat toate meciurile. M-am simțit apreciat și iubit din prima zi. Primeam mesaje de la suporteri, la meciuri erau bannere cu – Dă-mi tricoul tău – și tot așa. După meciuri erau copii mulți care voiau poze, autografe. Până să ajung aici, nu aveam prea multe cunoștiințe despre fotbalul lor. Știam de Astana, Kairat, de echipele europene ale Kazahstanului, dar am rămas surprins de multe lucruri de aici și, în special, de aprecierea lor pentru mine. Chiar m-am simțit special, drept dovadă am și jucat mereu. Eu i-am răsplătit prin jocul meu și prin ceea ce am oferit clubului, iar, într-un final, au venit și rezultatele. Pe 7 noiembrie avem și finala Cupei. E un stres în plus, dar, după câștigarea campionatului, suntem mai detensionați și poate jocul nostru va fi mai bun decât până acum.

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Mihai Căpățînă visează la o confruntare cu Universitatea Craiova în Champions League: „Chiar aș vrea!”

Chiar dacă a plecat de la Universitatea Craiova, Mihai Căpățînă a rămas cu sufletul alături de Știința și urmărește în continuare parcursul fostei sale echipe. Mijlocașul păstrează legătura cu o parte dintre foștii colegi, în special cu Nicușor Bancu și Alexandru Crețu și nu exclude un scenariu spectaculos pentru sezonul viitor: o confruntare cu Universitatea Craiova în preliminariile Ligii Campionilor. Mai mult, Căpățînă este convins că alb-albaștrii au forța necesară pentru a lupta până la capăt pentru titlul de campioană a României.

Nu ai ajuns în Liga Campionilor cu Universitatea Craiova, dar o faci cu Ordabasy…

– Haha, Doamne ajută! E un sentiment foarte plăcut. Încă țin legătura cu foști colegi care mai joacă la Craiova. Cel mai des vorbeam cu Bancu și Crețu și tot îmi spunea Bancu – Gata, ați luat campionatul -, dar eu mereu îi ziceam – Lasă-mă, până nu văd matematic 100%, nu mă bucur și nu zic nimic -.

Cum ar fi pentru tine să ajungi pe Ion Oblemenco, la anul, în Liga Campionilor?

– Da, nu se știe niciodată, chiar aș vrea! La cum văd sezonul ăsta pentru Craiova, nu pare vreo echipă capabilă să îi facă față până la final. Mai este mult de jucat, dar Craiova arată bine acum și are și o echipă tare. Cred că și experiența europeană îi ajută mult în acest moment, pentru că am încredere mare, se vede în joc.

Dezvăluiri despre Kairat, viitoarea adversară a Craiovei: „Știe să joace la rezultat. Craiova are avantaj!”

Mihai Căpățînă cunoaște foarte bine Kairat Almaty, echipa cu care Ordabasy s-a luptat pentru titlul din Kazahstan. Fostul mijlocaș al oltenilor a explicat, în exclusivitate pentru FANATIK, cum ar putea aborda Kairat confruntarea cu Universitatea Craiova, programată pe 10 decembrie, în Conference League.

Universitatea Craiova urmează să întâlnească formația Kairat Almaty în Conference League, rivala voastră dina cest sezon, iar tu cunoști foarte bine fotbalul kazah. Ce ar trebui să știe Universitatea despre ei înaintea meciului direct?

– Kairat e o echipă puternică, dar Kairat-ul de anul trecut, din Ligă, era mult mai puternică. Au mai plecat din jucători, au mai venit alții, dar cred că avantajul Craiovei ar putea fi că cei de la Kairat termină campionatul peste o etapă, adică la început de noiembrie, iar apoi stagnează până pe 10 decembrie, la meciul direct. Adică ei vor mai avea doar meciurile din Conference și atât. E clar un avantaj pentru Craiova, pentru că ritmul de joc va fi în favoarea lor. Totuși, nu va fi o deplasare ușoară, pentru că Kairat are experiență europeană. Au venit aici Inter, Real Madrid, deci ce mai vrem? Lucrurile ăstea te ajută, dar Craiova are avantaj.

Care sunt cele mai mari calități ale lui Kairat? Sunt specializați pe o anumită tactică de joc?

– Mă gândesc că o să-i aștepte pe cei de la Craiova și o să joce mult la contraatac. Așa au jucat și cu noi, pentru că noi suntem o echipă în stilul Craiovei. Jucăm în sistem tot cu 3 fundași, mai și alternăm, deci tot așa au jucat și cu noi. Adică ne-au așteptat în 60 de metri și au încercat la contraatac și mă gândesc că va fi la fel și cu Universitatea Craiova. Ei au dat antrenorul afară după ultimul meci și nu știu ce va fi acolo. Dar, cel mai important, Kairat știe să joace la rezultat. E o echipă pragmatică. Dacă are 1-0, știe să țină de el. Nu se aruncă în atac.

Au și jucători cu experiență, dar le va lipsi un jucător bun. Fix în meciul cu noi s-a accidentat și s-a operat de ligamente, un portughez talentat și le va lipsi. În general, în Kazahstan, este un campionat dur, agresiv, deci se va juca tare. Nu e ușor să te adaptezi aici. Mulți jucători de calitate au cedat aici, pentru că se aleargă mult, jocul e dur. Dar ei niciodată nu se plâng, indiferent de caz. Că este greu, că e prea mult, nimic, absolut nimic. Indiferent de antrenament, nimeni nu zice nimic. Se muncește și își văd de treabă. M-au surprins plăcut cu treaba asta.

Ce condiții o așteaptă pe Universitatea Craiova în Kazahstan, la meciul cu Kairat Almaty

Meciul cu Kairat se va disputa în decembrie, când condițiile meteo din Kazahstan pot fi dificile. Cât de mult poate influența frigul prestația Craiovei?

– O să fie destul de frig, cu siguranță, dar să știi că putea fi mult mai rău de atât. La Astana, de exemplu, sunt -20, -30 de grade în perioada aia, dar la Kairat vor fi, în perioada aceea, cam -10 grade, așa. Eu sunt într-un oraș asemănător Craiovei, în partea de sud. Vara e foarte călduroasă, iar iernile sunt decente. La fel, cu aproximație, e și la Almaty, la Kairat. E o zonă de munte, un fel de Brașov, comparând cu ce e la noi.

Cum e gazonul de la Almaty? Poate fi o problemă mare pentru Craiova și starea gazonului?

– Nu, gazonul e bun. E natural la Almaty, la Astana ar fi fost artificial, dar și dacă ar fi fost acel artificial era unul bun spre foarte bun. Nu e artificialul ăla tare, care să pună problema. La Almaty e teren bun, cu iarbă, chiar e bine să joci acolo, deci nu asta va fi problema Craiovei.

Căpățînă, impresionat de Nicușor Bancu: „Nu văd un fundaș stânga mai bun decât el în România”

Mihai Căpățînă a rămas apropiat de Universitatea Craiova și păstrează legătura cu foștii colegi, în special cu Nicușor Bancu. Fostul jucător al Științei consideră că actualul căpitan al oltenilor traversează cea mai bună perioadă a carierei și a evidențiat contribuția sa ofensivă, dar și rolul lui Carlos Mora.

Dacă ar fi să le dai vreun sfat celor de la Craiova, prietenilor de acolo, care ar fi acela?

– Chiar nu am cum să le dau prea multe sfaturi. Ei, în momentul de față, joacă un fotbal bun, au echipă bună și nu au nevoie de sfaturile nimănui. Trebuie să joace la fel cum o fac acum, atâta tot. N-am ce să le zic în plus. Lui Bancu ce aș putea să-i mai spun? E în vârful carierei. E cel mai bun sezon, iar ultimele două sunt cele mai bune din cariera lui. Vorbim constant și l-a întrebat – Băi, Nicule, gol, pasă de gol, în campionat, în Europa, ce-i cu tine? -. Efectiv nu văd în momentul de față un fundaș stânga mai bun decât el în România. Din punctul meu de vedere, când joacă el și cu Mora în benzi, e altă Craiova, mult mai ofensivă. Se vede, au ceva în plus, parcă zboară Craiova. Pe lângă oamenii de atac, mijlocașii, Popică, cei care-și fac treaba, mai sunt ei, Bancu și Mora, senzaționali. În momentul de față, Craiova e o echipă foarte puternică.

Putea ajunge Craiova mai sus anul acesta, în Liga Campionilor sau în Europa League?

– Fotbalul s-a echilibrat cu mici excepții, abia dacă mai găsești echipe slabe. Uite-te că joci cu campioanele din Armenia, Lituania și poți să ai probleme. Craiova chiar a avut un traseu bun și putea ajunge în grupele Champions, sincer. A fost neșansa lor cu Levski, da, dar traseul era unul accesibil. Apoi, în finala preliminariilor din Europa League, ai avut Ararat, deci se putea trece. E posibil orice în fotbal, dar trebuie mai multă încredere în noi. Noi, românii, cam ducem lipsă de asta.

Mihai Căpățînă o vede pe Universitatea Craiova favorită la titlu. Ce spune despre Dinamo, Rapid și FCSB

Deși evoluează de un an și jumătate în Kazahstan, Mihai Căpățînă continuă să urmărească fotbalul românesc. , a remarcat forma celor de la Dinamo și a vorbit despre schimbările observate la FCSB.

Se pare că ai mai urmărit campionatul românesc și după ce ai plecat în Kazahstan. Care va fi lupta la titlu în SuperLiga în acest sezon?

– Cât am putut și cât mi-a permis timpul, am stat cu ochii pe campionatul nostru, pe Craiova. Tot timpul am urmărit campionatul și chiar văd multe dintre el, dar cele care sunt mai târziu îmi mai scapă. La titlu, în momentul de față, sunt câteva echipe care arată bine. Una din ele e o surpriză, Dinamo, care și în sezonul trecut s-a mișcat bine. E prima acum, dar nu o să mai fie pentru mult timp acolo (n.r. râde). Se vede ca sistem de joc, ca ce arată în teren, deci rezultatele nu sunt întâmplătoare. Vin pe fondul unui joc bun. Rapid, să zic, că a mai arătat binișor. FCSB poate să vină din urmă. Sunt într-o creștere în joc odată cu venirea lui Laurențiu Reghecampf, se vede o îmbunătățire.

Poate și U Cluj, pentru că îl știu pe domnul Bergodi, pe Nistor, Bic, Lukic și le cunosc valoarea. Și-au păstrat și ei nucleul, au adus câteva noutăți, iar lucrul ăsta îi ajută. Și Petrolul arată destul de bine, poate surprinzător de bine, pentru că au schimbat aproape toată echipa. Mai sunt din vechiul lot Papp, Hanca și Dumitrescu, în rest sunt noutăți. Cam astea ar fi echipele de sus, Craiova, care e și favorita principală, Dinamo, Rapid, U Cluj, FCSB, cam aceleași de anul trecut. Am cam stabilit primele 5 din play-off (n.r. râde), mai trebuie una, surpriză. Poate Farul, arată bine cu domnul Sabău.

De ce nu s-a impus Lukic la Universitatea Craiova? „E o echipă grea, nu oricine se adaptează”

Un alt subiect abordat în interviul exclusiv pentru FANATIK a fost , atacantul care nu a reușit să se impună la Universitatea Craiova, dar a început să marcheze constant la U Cluj. Mihai Căpățînă îl cunoaște din perioada petrecută împreună în Bănie și consideră că presiunea din jurul echipei a avut un rol important în evoluțiile sale.

Îl cunoști foarte bine pe Lukic. De ce crezi că la Universitatea Cluj este golgheter, îi iese totul, iar la Craiova se afla într-un con de umbră?

– Cred că la U Cluj a avut norocul să înceapă bine, cu goluri marcate. Asta i-a dat încredere maximă. Totuși, să știi că Universitatea Craiova este o echipă grea, nu e foarte ușor să joci bine acolo. 100% e vorba de presiune, care intră și din partea publicului și de la toată lumea, chiar și de la presă. Văzându-l pe Lukic un an de zile la antrenamente, am zis că e un jucător bun. Îl vezi la antrenament, are calitate, e puternic, are finalziare bună, dar uite că nu e ușor să te adaptezi la Craiova. E o echipă grea și nu oricine poate să se adapteze acolo. Dacă Lukic începea la Craiova cu două-trei goluri în primele meciuri, nu mai puteai să-l scoți și poate avea același parcurs și acolo. Asta nu înseamnă că nu e jucător bun.

E vorba de mediu, de felul în care te simți tu și de cum accepți criticile din jurul tău. Și eu am fost criticat la rândul meu, chiar dacă am jucat pe toate pozițiile posibile. Nu ai cum să nu vezi criticile, chiar dacă nu te uiți pe internet. Fără să vrei ajunge la ureche, te întâlnești cu cineva și tot îți spune una-alta. Familia, părinții, socrii sunt foarte apropiați și suferă și ei, iar eu trebuie să rămân tare. Deci trebuie să știi cum să primești critica, cum o accepți. Ajungeam de multe ori la un moment în care parcă cedam, dar am realizat că schimbarea asta a venit când trebuia. În viață nimic nu e întâmplător.

Mesajul emoționant al lui Mihai Căpățînă pentru suporterii Universității Craiova

Pe final, ce mesaj le transmiți foștilor colegi, dar și suporterilor Universității Craiova?

– Tot ce îmi doresc este să joace cu încredere maximă, cum au făcut-o și până acu, pentru că sunt foarte buni și pot câștiga cu oricine. Suporterii mă știu, știu și ei cât iubesc echipa, orașul, cât de mult îi apreciez și chiar îi îndemn să nu renunțe vreodată la iubirea pentru Universitatea Craiova. Cu cât sunt mai aproape de echipă, așa cum au fost și până acum, în special în sezonul precedent, cu atât rezultatele și performanțele vor apărea.