Mihai Căpățînă, sigur că Oltenia va lua foc dacă Universitatea Craiova va câștiga titlul: „Ar fi ca la Napoli”

Universitatea Craiova a câștigat ultima dată campionatul românesc în sezonul 1990/1991. Oltenii au fost foarte aproape să declanșeze nebunia în Cetatea Băniei după ce în anul 2020 au ajuns să joace ultima partidă cu CFR Cluj cu titlul pe masă, însă ardelenii s-au impus cu scorul de 3-1. Mihai Căpățînă, mijlocașul craiovenilor, și-a imaginat ce s-ar întâmpla în oraș dacă Universitatea ar câștiga SuperLiga României.

Sunt 34 de ani de când Universitatea Craiova nu a mai reușit să cucerească titlul de campioană în SuperLiga României.

Ultima dată când oltenii reușeau această performanță, pe teren se aflau jucători precum Florin Prunea, Emil Săndoi, Pavel Badea, Gică Craioveanu sau Eugen Neagoe, iar tehnician al oltenilor era nimeni altul decât Sorin Cârțu,

Odată cu Universitatea Craiova are noi speranțe la câștigarea campionatului.

Aflat la al doilea mandat ca antrenor în Bănie,

Mihai Căpățînă este fotbalistul Craiovei din anul 2020 și știe cât de înfocați sunt fanii Universității. Mijlocașul de 29 de ani este de părere că, dacă vor reuși să câștige campionatul, celebrarea ar fi una asemănătoare cu cea a celor de la Napoli, care au câștigat „Scudetto” în urmă cu două ediții de campionat, după o secetă de 33 de ani.

Mihai Căpățînă: „Cred că va fi ceva în stilul Napoli”

„Sincer, îmi este foarte greu să îmi imaginez ce va fi în oraș. Cred că se va închide. Am văzut ce înseamnă când am câștigat Cupa României cu Universitatea Craiova. Când am ieșit în piață să sărbătorim alături de fani. S-a închis tot acolo, am trăit sentimente de nedescris.

Din afară nu aș fi crezut că se poate trăi atât de intens o Cupă a României, dar un campionat cred că va fi ceva special. Ar fi ceva în stilul Napoli, pentru că și ei au câștigat campionatul după foarte mult timp.

Nu m-am gândit încă ce aș face dacă am luat campionatul, dar mi-ar plăcea să fie ceva spontan. Nu-mi place să fie ceva pregătit. Dar, cu siguranță, cred că aș fi în stare să fac aproape orice”, a declarat mijlocașul oltenilor.

