Mihai Costea iubește din nou: s-a cuplat cu Adelina Nica, o fostă parteneră a lui Liviu Vârciu

Mihai Costea iubește din nou: după despărțirea de Daniela Crudu, „Nilă” s-a combinat acum cu Adelina Nica, o fostă prietenă a „Cruduței”, care a mai avut în trecut relații cu bărbați celebri în lumea mondenă a Capitalei.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Fostul atacant al Craiovei și al FCSB-ului reprezintă una dintre revenirile spectaculoase din Casa Pariurilor Liga 1. Dacă foștii săi colegi Raul Rusescu și Cristi Tănase au ales drumul Clinceniului, „Nilă” s-a orientat spre Târgoviște.

Până să semneze cu Chindia, atacatul în vârstă de 32 de ani a „marcat” însă pe plan sentimental. Încă de la începutul anului, Mihai Costea se iubește cu Adelina Nica, una dintre provocatoarele prezenţe feminine din showbiz-ul românesc.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Mihai Costea se iubește acum cu Adelina Nica, o fostă parteneră a lui Liviu Vârciu

Adelina Nica nu este deloc străină de lumea mondenă, Mihai Costea nefiind singurul bărbat celebru din viața ei. Frumoasa brunetă a trăit o poveste de iubire cu Adrian Turcu, fiul lui Vasile Turcu, fostul acționar de la Dinamo, decedat în urmă cu 3 ani.

Dragostea celor doi a fost una cu năbădăi. Adelina s-a despărțit de cel poreclit „Rambo” din cauză că ar fi fost un bărbat posesiv și pentru că ar fi înșelat-o. Prin viața actualei partenere a lui „Nilă” a (mai) trecut și artistul Liviu Vârciu.

ADVERTISEMENT

Originară din Țăndărei, Adelina dă semne clare că își dorește ca Mihai Costea să fie ultimul bărbat din viața ei. Pe Facebook, la statusul relației, a trecut că este logodită, în timp ce pe Instagram are postată o fotografie cu Florin Costea (n.a. – fratele lui Mihai Costea), însoțită de mesajul „La mulți ani, cumnate! Toate visurile devin realitate…”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

După ce au făcut Paștele la Vâlcea, acasă la fotbalist, Adelina și Mihai vor petrece împreună și Sărbătorile de Iarnă. Momente propice pentru șampanie, jurăminte și… inel(e)!

„Colecția Nilă” de… viață!

Din „colecția” de vedete cu care s-a iubit Mihai Costea, Daniela Crudu este cu siguranță cea mai cunoscută. Interesant este faptul că, în trecut, Adelina Nica și fosta asistentă TV erau prietene. „Nilă” și „Cruduța” au fost împreună pe vremea în care actualul fotbalist al Chindiei Târgoviște juca pentru FCSB (2011-2015). În cei 4 ani de relație, cei doi au ținut de multe ori prima pagină a tabloidelor, în special din cauza nenumăratelor împăcări și despărțiri. Povestea de iubire dintre Mihai Costea și Daniela Crudu s-a terminat definitiv în 2014.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Gigi Becali nu a fost niciodată de acord cu relația lui Mihai Costea cu Daniela Crudu, finanțatorul „roș-albaștrilor” considerând-o pe focoasa brunetă principalul motiv al evoluțiilor mai puțin reușite ale atacantului.

„L-a paradit, definitiv l-a paradit! Îi cam tremură genunchii lui Mihăiţă de când e cu Cruduţa! Dacă vrea să stea cu el, să le fac eu program ca să poată da randament şi pe teren! Când are voie sex aşa, când are voie sex pe partea ailaltă. Dacă văd că n-o să fie în formă, o să-i interzic să se mai vadă cu ea. Să stea liniştit, nu mă interesează. Ce n-au voie ei să facă e să umble prin cluburi. N-au voie să piardă nopţile!”, declara dreptcredinciosul Gigi la vremea respectivă.

ADVERTISEMENT

Adelina s-a împrietenit cu „nea” Gigi

Coincidențele din viața amoroasă a lui Mihai Costea nu se opresc aici. În vara lui 2017, actuala iubită a atacantului a fost remarcată de Gigi Becali pe plaja Caelia din Mamaia. Cei doi au avut chiar un schimb savuros de replici atunci.

„L-a întrebat pe Luțu cine este domnișoara și după ce a aflat, a întrebat-o direct: «Ia zi, unde e iubitul tău?». Iar domnișoara i-a răspuns «Pe aici pe undeva…». A fost o discuție de câteva secunde, purtată în glumă”, relata la acea vreme un martor ocular.

ADVERTISEMENT

Acum nu rămâne de văzut decât dacă relația cu Adelina Nica îl va stabiliza pe Mihai Costea și din punct de vedere sportiv.