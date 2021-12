Mihai Costea, foarte aproape de a reveni în fotbal: ”După Revelion voi lua o decizie”. În ce campionat e așteptat olteanul

Mihai Costea a ajuns la 33 de ani, dar nu are de gând să se retragă, deși nu a mai jucat într-un meci oficial din 25 aprilie, într-o victorie a fostei sale echipe, Chindia Târgoviște 2-0 cu Politehnica Iași.

Olteanul, dublu campion al României cu FCSB, în 2011.

Mihai Costea nu se lasă de fotbal

Mai bine de opt luni au trecut de la ultima apariție pe gazon a lui Mihai Costea. Anul trecut în noiembrie, atacantul semna cu Chindia Târgoviște și spera să-și relanseze cariera.

Nu s-a impus la gruparea dâmbovițeană pentru care a bifat doar 15 meciuri (13 în Casa Pariurilor Liga 1), fără să marcheze vreun gol.

Deși s-a speculat că ar lua în calcul ideea retragerii, fotbalistul susține că nu se lasă și că este aproape de un acord cu o echipă din Dubai.

”Cine-a zis că am renunțat? Ultima oară am fost la Chindia, am terminat contractul și până acum nu am găsit ceea ce îmi convine.

Am niște discuții din Dubai, mă vrea o echipă și zilele următoare, după Revelion, voi lua o decizie. Să vedem daca mă înțeleg cu echipa aceea.

Vă dați seama, nu sunt ca acum șapte-opt ani, dar sunt în formă. Îmi trebuie o săptămână-două de pregătire și după voi fi bine. Simțul porții îl am în continuare”, a declarat Mihai Costea, pentru Digisport.

A fost antrenat de Diego Maradona în Emiratele Arabe Unite

În România, și ulterior la FCSB, reușind să câștige două titluri de campion și o Supercupă. În 2015 ajungea la FC Voluntari, roș-albaștrii renunțând la el din cauza vieții extra sportive și a scandalurilor în care era implicat.

În 2016 a ajuns în Emiratele Arabe Unite, la Al-Ittihad Kalba pentru care a înscris 17 goluri în 21 de partide. A urmat transferul la Al-Furairah, unde l-a avut antrenor pe celebrul Diego Maradona.

2018/2019 a fost ultimul sezon petrecut de Costea în campionatul Emiratelor Arabe Unite, ulterior având o pauză (și din cauza izbucnirii pandemiei de coronavirus) de mai bine de un an, până să semneze cu Chindia.