Mihai Costea, tras înapoi în carieră din cauza relației cu Daniela Crudu: ”Nu prea-i convenea lui nea Gigi”

Olteanul, dublu campion al României cu ”roș-albaștrii”, în 2011.

Cum i-a dăunat lui Mihai Costea relația cu Daniela Crudu

Revenit de curând pe terenul de fotbal, după ce a semnat cu Progresul, echipă care se bate la promovarea în Liga 3, Mihai Costea nu regretă relația pe care a avut-o cu Daniel Crudu, deși crede că de aici au pornit cele mai mari probleme pe care le-a avut în carieră.

”Cred că toți fotbaliștii și toți oamenii, în general, au regrete. Cred că puteam da mai multe fotbalului, puteam face mai multe. Și publicitatea negativă m-a tras înapoi, perioada cât am stat cu Daniela Crudu, nu prea-i convenea lui nea Gigi.

Aceste lucruri nu-ți fac bine ca fotbalist. Dar nu regret relația cu Daniela. De ce să o regret? Nu regret nimic din acest punct de vedere. Asta a fost să fie. Până la urmă, de la Steaua am plecat bine, în Dubai, unde am jucat ani buni.

Am jucat pentru cel mai important club, am evoluat în cupele europene, m-am simțit fotbalist. Am multe amintiri frumoase, am marcat și cu Dinamo în Ștefan cel Mare. Aceste amintiri îmi rămân! Până la urmă, cu asta rămâi după fotbal.”, a declarat Costea cel mic, pentru .

Costea vrea să-și încheie cariera la echipa lui Mititelu

Ajuns la 32 de ani, nu ar refuza o ofertă de la FC U Craiova, acolo unde ar dori să-și încheie cariera: ”Au fost ceva discuții cu ei în trecut. Echipa încă era în Liga 2. De fapt, chiar înainte să promoveze. Totuși, am ales să merg la Chindia. Apoi nu am mai discutat. Mi-a părut puțin rău că nu m-am întors. Mi-ar fi plăcut. Asta e, poate pe viitor.

Mi-aș dori să mă întorc. Acolo m-am format ca om și fotbalist. Tot timpul clubul acela va însemna ceva pentru mine. Din partea mea, răspunsul e da, m-aș întoarce. N-am mai vorbit cu nea Gigi. Cred că nici dânsul nu ține legătura cu foștii jucători. Cu Adiță, fiul lui nea Adi, țin legătura. Vorbim des. Cam atât.

Vreau să mai joc, din vară speră să prind ceva în străinătate. Încă îmi place fotbalul. Nu știu ce voi face după, nici nu m-am gândit. Încă sunt focusat pe a juca fotbal. Și despre mine, și despre fratele meu se spune că nu ne-am realizat pe cât am fi fost în stare. Totuși, cred că am făcut ceva în fotbal, suntem mândri”.

Cum a ratat un contract important în zona Golfului

Atacantul a povestit că înainte de a veni pandemia de coronavirus a refuzat un contract important în Emiratele Arabe Unite și acesta este unul dintre lucrurile pe care le regretă cel mai mult în cariera sa.

”A fost o ofertă din Dubai. Doar trebuia să semnez și să mă întorc în vacanță. Am fost influențat de unele persoane și n-am semnat. Oferta era pe masă. Cineva îmi tot zicea să aștept, că e perioada lungă de mercato.

Așa am ajuns să pierd anul acela. Cred că a fost un moment important pe care nu l-am gestionat bine. A venit și pandemia, am ajuns să stau pe bară cam mult. Iar când nu ai continuitate e greu”, a explicat Mihai Costea.