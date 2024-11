Mihai Covaliu, despre impactul alegerilor în sportul românesc: “Fiecare rundă este foarte importantă!”. Ce spune de federaţiile care nu şi-au îndeplinit obiectivul şi scandalul de la handbal

România a obţinut nouă medalii la Jocurile Olimpice de la Paris. Prestaţia delegaţiei “tricolore” a fost analizată la care au participat reprezentanţii federaţiilor sporturilor olimpice.

Mihai Covaliu a tras concluziile după JO 2024: “Urmează un an dificil, de tranziţie!”

Într-una dintre pauze, Mihai Covaliu a acordat un interviu în care a tras concluziile anului 2024, dar a vorbit şi despre impactul alegerilor asupra sportului, scandalul de la handbal sau controversa premierilor de la canotaj:

Suntem la momentul în care se trag concluziile. Sunteţi mulţumit de ceea ce s-a întâmplat în acest an?

– Este o creştere semnificativă, suntem pe un trend ascendent. Sunt şi plusuri şi minusuri. Faptul că cele nouă medalii au fost câştigate de doar patru discipline olimpice. Pe de-o parte înseamnă că aceste discipline şi-au respectat statutul şi şi-au îndeplinit obiectivul. Pe de altă parte, sunt alte discipline cu tradiţie la Jocurile Olimpice care nu şi-au îndeplinit obiectivul. Una peste alta, Jocurile Olimpice de la Paris s-au încheiat. A început un nou ciclu olimpic. Important este ceea ce am învăţat după Paris şi au fost foarte multe şi important este să nu mai repetăm greşelile din trecut.

În ceea ce priveşte noul ciclu olimpic, în centrele olimpice de juniori şi tineret se află performerii pentru Brisbane 2032. Ne gândim deja şi la acea ediţie. Vom fi serioşi, vom urmări performanţa şi vom fi lângă federaţiile sportive naţionale pentru a-şi îndeplini obiectivele. Dar nu oricum. Urmează un an dificil, un an de tranziţie, un an în care ar trebui să ne concentrăm mult mai mult pe ceea ce se va întâmpla în 2028 decât să vizăm performanţa.

“Fiecare rundă de alegeri este foarte importantă pentru că se aşteaptă multe”

Când ne vom mai apropia de numărul medaliilor de la Sydney?

– Acum este foarte dificil să ne gândim la peste 20 de medalii. A fost o ediţie de vârf care avea în spate un întreg sistem care a lucrat pentru acel obiectiv. Vorbim aici de faptul că statul a susţinut sportul foarte mult. Înainte de momentul Sydney 2000. Lucrurile pot fi la fel dacă vom avea aceeaşi susţinere. Mediul politic trebuie să declare sportul, din nou, o prioritate naţională. Am spus-o, o voi repeta şi la fiecare schimbare de guvern, de preşedinte, de ministru, vom merge să predăm pentru acest deziderat. Şi nu doar sportul de performanţă, sportul de masă, pentru toate vârstele.

Cât de importante vor fi alegerile prezidenţiale şi parlamentare în dezvoltarea sportului, în următorii ani?

– Fiecare rundă de alegeri este foarte importantă pentru că se aşteaptă multe. Sunt schimbări care trebuie produse şi noi, oamenii din sport, ne dorim să avem un interlocutor în ceea ce priveşte factorii decizionali cu care să stăm la masă şi, împreună, să găsim cele mai bune soluţii pentru tot sportul din ţara noastră.

Despre controversa premierilor: “Eu cred că a fost un moment de neconcordanţă. Lucrurile, din câte ştiu eu, sunt în control”

David Popovici a avut un discurs manifest după medalia de aur obţinută. Ce ar trebui să le dea de gândit celor care vor candida peste două săptămâni la preşedinţie?

– David Popovici reprezintă glasul tinerei generaţii. Faptul că avem nevoie de infrastructură pentru sportul de masă reprezintă un pilon foarte important în strategia oricărui preşedinte şi prim-ministru. Pe de altă parte, împreună trebuie să construim. Din punctul de vedere al COSR, suntem 100% ancoraţi în realitatea internaţională pentru a găsit acele soluţii care ne vor duce sau nu, la obţinerea performanţelor la cele mai tari competiţii.

În ciuda unui rezultat foarte bun la Paris, apar controversele privind premierile. Cum comentaţi aceste situaţii?

– Eu cred că a fost un moment de neconcordanţă. Lucrurile, din câte ştiu eu, sunt în control. Şi sunt în echilibru. COSR este acea instituţie echilibrată, are o echipă profesionistă, care a demonstrat că ia cele mai bune decizii şi este capabilă să reprezinte interesele tuturor celor care au contribuit la obţinerea performanţelor olimpice.

Despre scandalul de la handbal: “Dacă lucrurile nu stau bine în interior, nu are cum să apară performanţ”

Ce vor păţi federaţiile care nu şi-au îndeplinit obiectivul la Paris?

– Federaţiile care nu şi-au îndeplinit obiectivele vor avea o perioadă mai grea, în care vor fi nevoiţi să îşi regândească strategia, vor trebui să ne convingă că au făcut schimbările necesare, că au venit cu propunerile care pot să le aducă la acel nivel de finanţare care să le permită să facă din nou mare performanţă. Vom fi aici şi le vom oferi acest suport.

Cum poate fi gestionată situaţia de la handbal, cu cu trei săptămâni înainte de turneul final?

– E clar că în interior lucrurile nu merg aşa cum ar trebui să meargă. Am spus de nenumărate ori pentru a oferi ajutor, suport, pentru a ne consulta. Trebuie să se facă această analiză, o să vedem care sunt cauzele.

Vă deranjează cât de uşor se întoarce spatele naţionalei de handbal?

– Nu ştiu dacă se întoarce spatele naţionalei. Trebuie să înţelegem un aspect. Lucrurile pornesc din interior. Dacă lucrurile nu stau bine în interior, nu are cum să apară performanţa. Şi clar că există acolo anumite mecanisme care nu funcţionează cum ne dorim.

9 medalii a obţinut România la JO de la Paris 2024

106 sportivi români au participat în competiţia de la Paris