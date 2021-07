Mihai Covaliu, optimist înainte de JO Tokyo 2020: ”Vrem să aducem bucurie tuturor românilor”

România va fi reprezentată de 101 sportivi în întrecerile olimpice de la Tokyo, iar președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român, Mihai Covaliu, a mărturisit că așteaptă ca delegația ”tricoloră” să se întoarcă cu .

La precedenta ediție a Jocurilor Olimpice, Rio 2016, sportivii români au cucerit doar 4 medalii.

Mihai Covaliu: ”La Tokyo vom stopa declinul din ultimii ani”

Într-un interviu acordat agenției de presă , la actuala ediție a Jocurilor Olimpice.

Dacă în 2000, la ediția de la Sydney, România obținea 26 de medalii, la ultima participare sportivii români obțineau doar 4 medalii. Acest lucru nu se va întâmpla la Tokyo, spune Mihai Covaliu.

”Sunt convins că la Tokyo ne vom prezenta mult mai bine. Ştiu cât am muncit alături de colegii mei de la COSR pentru a stopa acest declin. De acum vom creşte.

Avem foarte clar stabilit ce trebuie făcut. Noi reprezentăm România la cel mai înalt nivel. Vrem să câştigăm medalii, să aducem bucurie tuturor românilor după această perioadă foarte dificilă. Putem. Sunt convins”, a spus Covaliu, pentru sursa citată.

Șeful COSR ”pariază” pe două surprize. Este vorba de echipa feminină de baschet 3X3 și pe triatlonistul francez naturalizat, Felix Duchampt.

”Va fi foarte greu, dar nu imposibil. Aşa cum a fost şi calificarea la Jocurile Olimpice. Nimeni nu credea în afară de noi. Am susţinut aceste două proiecte şi am reuşit. Sper să reuşim şi la Tokyo. Eu am încredere în aceste fete minunate şi în Felix Duchampt. Ştiu că şi-au dorit extrem de mult să ajungă aici şi ştiu că pot chiar mai mult”, a mai spus Covaliu.

Care este avantajul naționalei de fotbal, în viziunea lui Mihai Covaliu

Președintele COSR a vorbit și despre șansele echipei naționale de fotbal a României, calificată la JO după 57 de ani. Covaliu crede că statutul de outsider al ”tricolorilor” este în avantajul acestora.

”Această calificare este ceva extraordinar, deja aceşti jucători au intrat în istorie, vor fi mereu acolo printre olimpieni. Cât despre rezultat, ştiu că vor da totul pe teren, ştiu că nu au frică de niciun adversar, iar Mirel Rădoi va alcătui cea mai eficientă echipă.

Totul este posibil aici şi acum. Nu mai trebuie să aştepte altă ocazie. Toţi iubitorii fotbalului îi vor încuraja. Nu suntem favoriţi şi asta este un aspect care poate deveni un avantaj. Nu există presiune, aşa că Hai România!”, a punctat Mihai Covaliu.

Dezamăgit de refuzul jucătoarelor de tenis de a participa la JO

Oficialul COSR nu și-a ascuns dezamăgirea față de decizia jucătoarelor de tenis Sorana Cîrstea, Irina Begu şi Patricia Ţig de a participa la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

”Aşa cum am spus, atunci când am fost anunţaţi de Federaţia Română de Tenis că primele 4 sportive nu participă la JO, deşi erau calificate, vom analiza toate aspectele acestui subiect.

Pot înţelege că eşti accidentat şi nu poţi concura, dar să nu vrei să participi la cea mai mare competiţie de pe pământ, să-ţi reprezinţi ţara, mai ales după această perioadă extrem de dificilă prin care toţi am trecut, este inacceptabil”, a spus Mihai Covaliu.

Președintele COSR regretă , care a i-a anulat șansa fostului lider mondial de a cuceri o medalie la JO de la Tokyo.

”Îmi pare foarte rău că Simona nu a fost aptă din punct de vedere fizic să fie la Tokyo. Pot spune că am pierdut o medalie. Ne bazam pe ea. La fel şi cu Horia Tecău. Formau un dublu mixt de mare valoare. Puteau să intre în lupta pentru medalii, aveau valoarea necesară.

Sunt convins că şi ei suferă că nu pot merge la Jocurile Olimpice. Dar 2024 nu este aşa departe. Noul ciclu olimpic deja a început”, a comentat Mihai Covaliu.

Fost scrimer, președintele COSR Mihai Covaliu a participat la trei diții ale Jocurilor Olimpice și are în palmares două medalii. Aur la Sydney, în 2000, și bronz la Beijing, în 2008.