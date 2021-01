Mihai Craiu, despre efectele școlii online asupra elevilor: „O optime dintre adolescenți au gânduri suicidale”

Medicul pediatru Mihai Craiu este printre cei care militează pentru redeschiderea școlilor din România și a prezentat un studiu american care susține acest lucru.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Americanii au demonstrat cu cifre concrete că șansele ca o școală să devină focar de infecție Covid-19 sunt minime, chiar și în mediile defavorizate.

Mihai Craiu a explicat că școala online poate dăuna grav psihicului adolescenților, care ajung să aibă gânduri depresive sau chiar suicidale.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Adolescenții și copiii dau în depresie din cauza școlii online

„Nu pot să am altă viziune decât cea recomandată de autorități. Știm că cel mai mic risc e la copiii de școală primară și grădiniță, prioritatea ar trebui să o constituie aceste școli, mai ales dacă județul e în zonă verde.

A apărut un studiu elvețian care a arătat că închiderea școlilor a contribuit la scăderea mortalității prin reducerea mobilității adulților.

ADVERTISEMENT

Cifrele sunt impresionante, aceste 11 districte din Carolina de Nord care au participat la supravegherea epidemiologică au inclus școli publice. Erau copii mai degrabă din familii defavorizate, așa că nu trebuie să credem că nu se poate aplica.

Există în România cantitate apreciabilă de teste de detenție rapidă prin antigene, lucru care e decisiv prin exemplul german. În acest moment cei mai mulți copii doresc să se reîntoarcă la școală.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Comportament responsabil ar fi să planificăm transportul de la școală și spre școală. Nu trebuie să ne aglomerăm la ușa școlii, așa cum s-a întâmplat data trecută.

Studiile americane arată că un sfert dintre adolescenți au idei depresive și o optime idei suicidale. Trebuie făcut efortul să-i readucem unde se pot vindeca sufletește”, a declarat Craiu la Digi 24.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Studiu american care susține redeschiderea școlilor

Într-un mesaj pe Facebook, Craiu dădea detalii despre un studiu american menit să încurajeze redeschiderea școlilor, în ciuda pandemiei de Covid-19.

„Acest articol din Pediatrics analizează situația observată in 11 districte școlare din Carolina de Nord, districte ce insumeaza peste 100.000 elevi și profesori.

ADVERTISEMENT

Au fost urmărite cazurile de maladie COVID19 apărute in comunitate și respectiv în școli. Rezultatele pe scurt:

1. Nu s-a observat NICIUN caz de transmitere de la copil la adult, pe o durata de 9 saptamani (intre 15 august și 23 Octombrie).

2. Au fost 32 infecții achiziționate în școală și 773 infecții în comunitate, în afara școlilor.

Explicația experților – respectarea strictă a măsurilor de igienă, purtarea măștii și aerisirea sau ore în aer liber, in paralel cu testarea frecventă, au făcut ca școlile (nu liceele sau facultațile și campusurile universitare!) să fie cel mai sigur loc într-o comunitate americană.

Școlile trebuiesc deschise!!

ADVERTISEMENT

Pentru a nu inrăutăți și mai mult trauma unui an nefericit pentru copii, trebuie să căutăm soluții pentru a putea deschide școlile în siguranță.

Acesta NU E UN CONCURS DE VITEZĂ cu improvizatii mioritice si acțiuni hazardate “pe repede înainte”…

O abordare prudentă, bazată pe o bună pregătire, pe vaccinare, pe folosirea riguroasă a măștilor, a igienei mâinilor și pe utilizarea testelor rapide de detecție antigenică, ar putea permite deschiderea scolilor și grădinițelor. Fără riscuri pentru copii, dascăli sau comunitate.

E cazul să incetăm cu lamentări de tipul “nu e momentul acum”, “in România e altfel decât in altă parte”, “este frig/iarnă”, etc etc. Copiii noștri merită să incercăm un moment de responsabilitate colectivă. Cu toții… Altfel ne plângem inutil de audiența unor personaje de tipul lui Cumpănașu”, a scris Craiu pe Facebook.