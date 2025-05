Mihai Daraban, despre influența lui Vladimir Putin în România: „Mi-ar fi frică de Rusia dacă ar avea PIB-ul Chinei

Invitat la Testul Puterii cu Denise Rifai, Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, a explicat de ce țara noastră nu ar trebui să se teamă de Rusia. Cu toate acestea, el a spus în ce contră, de fapt, pericolul din viitor.

Mihai Daraban, despre influența lui Vladimir Putin în România

Denise Rifai l-a întrebat pe Mihai Daraban ce părere are despre scrisoarea celor șapte ambasadori americani care susțin că drastic din punct de vedere economic și al apărării.

„Ce să zic? Nu știu dacă au făcut neapărat bine. Eu mi-aduc de aminte de domnul Zucherman, cum a stat… E prietenul meu, by the way, dar nu mi-a plăcut, de exemplu, când l-am văzut în sală sprijinându-l pe domnul Ciucă. Și i-am spus, Adrian, e pe locul cinci. Ok”, a fost replica scurtă a șefului CCIR.

Un alt subiect de interes este războiul din Ucraina și situația economică a Rusiei din acest moment, dar și posibilitatea ca acest agresor să atace și alte state în viitor, referindu-ne mai ales la România. Mihai Daraban a recunoscut că instituția pe care o reprezintă este singura care a impus propriile sale sancțiuni.

„Eu sunt singura instituție care și-a permis în România, de bună voie nesiliți de nimeni, neîntoarsă cheița de nimeni, să impună niște proprii sancțiuni. În sensul că, de la invazia din Crimeea, din 2014, am rupt orice fel de legătură cu ambasada rusă de la București, cu orice consulat al Rusiei. Nici un salariat sau colaborator de al meu n-a avut voie să se mai ducă la vreo recepție la ambasada rusă și cred că am spus totul.

Iar mie personal, uitându-mă la războiul din Ucraina, după părerea mea, mi-ar fi frică de Rusia dacă ar avea PIB-ul Chinei. Dar, slavă Domnului, Rusia este într-o situație economică dezastruoasă. Cu un 2.021 de miliarde de dolari PIB față de 2.173 Brazilia, față de 2.254 Italia. Deci, Rusia, părerea mea, că la PIB-ul care îl are, îi este foarte greu să gestioneze acea suprafață de 17.120.159 de kilometri pătrați. Și cred că domnul Putin mai degrabă s-ar urca pe vârful Poznuri din Urali, că aici e cel mai înalt, și să se uite către Est”, a fost analiza lui Mihai Daraban la Testul Puterii.

Este sau nu Simion pro-rus?

Întrebat înspre ce parte se uită George Simion, fiind , Daraban a spus că nu crede că acesta ar fi pro-rus. Mai mult, țării noastre nu ar trebui să îi fie frică de Vladimir Putin.

„Nu cred că se uită sub nicio formă. Asta cu Rusia e o năzbâtie. Când eram copil, mi se spunea că Ciolovecu, dacă se urcă în tanc, într-o săptămână e la Atlantic. Dom’le, de trei ani jumate nu e la Kiev. Despre ce vorbim de Rusia, care ia soldați din Nord Coreea și drone din Iran. Părerea mea e că s-au făcut de un râs planetar. Dovadă este că sunt țări care erau net importatoare de echipament militar din Rusia, au schimbat de drum. Bun, nu s-au dus în brațele americanilor, dar s-au dus la Coreea de Sud.

Deci au pierdut mult. Războiul acesta a dărâmat un mit. Ce, ne e frică de Rusia? De butonul ăla nenorocit. Butonul nuclear. Aia e singura amenințare pentru Europa, pentru planetă. Dar în rest, s-au făcut de un râs total și, repet, cred că ar trebui să se uite în ograda lor. Deci n-ai cu ce să te apropii. Și să fie un nebun din țară să se apropie, cum să te apropii de un cerșetor? Ăsta-i bătăușul din curtea școlii, Rusia”, a afirmat șeful CCIR la .

Unde a pierdut Rusia teren în războiul cu Ucraina

Daraban susține că Rusia a greșit și a pierdut mult în matematica războiului cu Ucraina, lung de peste trei ani, din cauza faptului că nu s-a inspirat de la cei mai evoluați.

Știți ce a crezut Rusia? Că invadând Ucraina, li se va întâmpla ce li s-a întâmplat în Crimeea. Ei au avut la dispoziție fix opt ani să arate populației Crimeei și Ucrainei neocupate, domne, le-a pus Dumnezeu mâna în cap la ăștia din Crimeea. Dar ei din cinci becuri de pe stradă au furat trei. Deci le-a dus beznă. Și lumea vorbește. Poate nu neapărat prin intermediul social media, chiar în opt ani, chiar direct.

Toată Ucraina a înțeles că rusul în Crimeea n-a adus bunăstare și că unde pune piciorul aduce sărăcie și întuneric. Și de aceea până și rusul ucrainian luptă împotriva rușilor. Pentru că Rusia, istoric, n-a adus bunăstare nimănui. E cunoscut, e pe planetă, sunt țările acelea, stanurile. Am fost în ele. Și ei nu știu cum să iasă din clinci. Și Kazakhstan, și Turkmenistan, și Kirghizstan, și Tajikistan. Sunt oarecum din cauza că nu vreau ieșiri. Sunt încorsetați, dar ce să facă?”, a mai declarat invitatul lui Denise Rifai la emisiunea Testul Puterii.