Mihai de la 3 Sud Est, în doliu. Mama cântărețului a murit

Mihai Budeanu de la 3 Sud Est trece prin clipe grele după ce una dintre persoanele dragi din viața sa a murit destul de recent. Cântărețul a anunțat pe rețelele de socializare că mama sa a încetat din viață.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Anunțul nefericit a fost făcut pe pagina de Facebook, acolo unde artistul a publicat o imagine emoționantă cu cea care l-a adus pe lume, din perioada în care era doar un copil. Poza este una alb-negru, reprezentând o amintire plăcută pentru solist.

Fotografia este însoțită de un mesaj dureros, vedeta precizând că femeia va rămâne mereu în sufletul și gândurile sale. Vestea nefericită vine la scurt timp după ce Mihai Budeanu s-a vindecat de noul tip de coronavirus, cu care a fost diagnosticat iarna asta.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Mihai Budeanu, momente dureroase. Mama artistului de la 3 Sud Est a murit

„Am pus această poză pentru că am vrut să păstrez încă vie amintirea mea cu mama.♥️Nu te voi uita niciodată! Dumnezeu să te binecuvânteze!🎗”, a scris Mihai Budeanu în dreptul imaginii publicate în mediul online.

Fanii și prietenii artistului au lăsat mai multe mesaje de condoleanțe pe rețeaua de socializare, exprimându-și în felul acesta regretul față de marea pierdere suferită de Mihai Budeanu.

ADVERTISEMENT

„Dumnezeu să o ierte”, „Sincere condoleanțe”, „Dumnezeu să o odihnească”, „Condoleanțe familiei” sau „Dumnezeu să o ierte și să o așeze împreună cu cei drepți”, sunt câteva dintre comentariile lăsate de internauți.

Componentul trupei 3 Sud Est a ținut să le răspundă celor care l-au încurajat în aceste momente dureroase, transmițându-le „Vă mulțumesc din suflet!”

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Mihai de la 3 Sud Est, despre infectarea cu coronavirus. Prin ce a trecut

„Am trecut printr-o perioadă foarte grea. (…) Da, a fost foarte grav. Eu n-am știut multe lucruri. Le-am aflat acasă. Am avut o perioadă în care, dacă pot să spun așa, era să plec… Prima dată am zis că este o simplă răceală. N-am dat importanță.

Dar pe zi ce trecea mă simțeam tot mai rău. M-am dus, am făcut un control, am făcut testul acela rapid și am ieșit pozitiv. Am chemat și salvarea după aceea. Starea mea s-a agravat de la o zi la alta. Oxigenul începea să scadă tot mai mult.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Am zis: «Gata, trebuie să merg la spital. Nu se mai poate». În ziua aceea am chemat salvarea, a venit m-a luat. La un moment dat, oxigenul scăzuse undeva la 50%. Eram la un prag foarte jos. Doctorii au zis: «Printr-un miracol te-ai vindecat».

Alte probleme de sănătate nu am avut. Probabil ceva ascuns la plămâni. Aproape 3 săptămâni am stat la ATI. Apoi am intrat pe Interne până pe 10 decembrie”, a declarat Mihai Budeanu în emisiunea „Vorbește lumea” de la Pro TV.