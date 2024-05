Mihai Enache (AUR) se opune evenimentelor LGBT: ”Nu aș autoriza sub nicio formă desfășurarea paradelor homosexuale”

În liniile cu politica partidului pe care îl reprezintă, Mihai Enache s-a declarat un susținător al „valorilor familiei tradiționale” și împotriva politicilor străine care promovează homosexualitatea sau identitatea de gen.

Mihai Enache, AUR, se opune evenimentelor LGBT

Declarațiile cu caracter homofob au fost transmise presei sub forma unui comunicat semnat de Alianța pentru Unirea Românilor, partidul condus de George Simion.

„În calitate de primar general al Capitalei, nu aș autoriza sub nicio formă desfășurarea paradelor homosexuale pe Calea Victoriei si în niciun alt spațiu public, unde minorii pot fi expuși acestor comportamente deviante”, a afirmat candidatul AUR la alegerile pentru PMB.

De asemenea, un „susținător al valorilor tradiționale și al familiei ca nucleu de bază al societății. Popularizarea în școli, dar și pe stradă a ideologiei străine de valorile poporului român, importate și impuse, care promovează homosexualitatea, identitatea de gen, autoidentificarea ca animal sau ca pom, este dăunătoare sănătății și dezvoltării normale a copiilor noștri și ar trebui interzisă”.

Prima paradă a comunității LGBT a avut loc în 2005 sub numele GayFest. Atunci au ieșit în stradă aproximativ 850 de persoane. Evenimentul, redenumit în 2013 Bucharest Pride, a luat amploare de la an la an.

În iulie 2023 au fost aproximativ 25.000 de participanți. Până la organizarea Cluj Pride, în 2017, Bucharest Pride era singurul eveniment de acest gen din țară.

AUR deplânge eșecul Referendumului pentru Familie

Cu mai puțin de două săptămâni în urmă, . Liderul AUR declara atunci că, deși politicienii de azi „stau cu valorile tradiționale în gură”, doar partidul său „apără normalitatea”.

„Azi (15 mai n.r.) sărbătorim Ziua Familiei! Ocazia perfectă să ne amintim că Referendumul pentru Familie din 2018 a fost sabotat de întreaga clasă politică: de la ‘tradiționalii’ de la PSD, la cei PNL, la USR-PMP și Klaus Iohannis.

Azi, când Ciucă, Ciolacu și restul stau cu ‘valorile tradiționale’ în gură în scop electoral, nu uitați ce-au făcut în 2018, atunci când puteau să demonstreze, cu fapte, că iubesc familia și valorile creștine: Nimic”, a scris George Simion pe Facebook.