Mihai Găinușă, adevărul despre relația cu Șerban Huidu. Ce spune despre o revenire la Cronica Cârcotașilor

La 11 ani de când a luat decizia de a pleca din televiziune, Mihai Găinușă dezvăluie care este despre relația cu fostul coleg, Șerban Huidu. Ce spune fostul concurent de la Asia Express despre o revenire la Cronica Cârcotașilor.

În ce relații sunt, de fapt, Mihai Găinușă și Șerban Huidu

Mihai Găinușă și Șerban Huidu au format o pereche fenomenală pe micile ecrane, însă în anul 2014 aveau să o ia pe drumuri separate. După 14 ani petrecuți la cârma emisiunii , fostul participant de la Antena 1 a făcut o schimbare radicală.

Foarte multă lume se întreabă care au fost motivele care au stat în spatele deciziei sale, dar și cum se înțelege acum cu fostul coleg. Cei doi au fost prieteni foarte buni, dar în prezent aproape că nu-și mai vorbesc.

Nu au niciun fel de relație, dar asta nu-i împiedică să se salute atunci când se întâlnesc pe stradă. Între cei doi doi moderatori există și o legătură de familie pentru că fostul participant de la Asia Express este finul lui Șerban Huidu.

„Nu, dar ne-am văzut o dată pe stradă, că suntem vecini, cumva, și ne-am salutat. Ne-am oprit, am dat mâna, am vorbit despre copii și am plecat mai departe”, a spus Mihai Găinușă în podcast-ul Altceva cu Adrian Artene, conform .

Ce spune Mihai Găinușă despre revenirea la Cronica Cârcotașilor

Mihai Găinușă a mai subliniat faptul că plecarea de la Prima TV a fost luată și din cauza schimbării lui Șerban Huidu. Prezentatorul s-a transformat destul de mult și prietenia dintre ei începuse să lipsească la vremea respectivă.

Întrebat dacă s-ar întoarce la Cronica Cârcotașilor, jurnalistul a dezvăluit că a primit o ofertă din partea colegului său. Cu toate acestea, nu a răspuns afirmativ pentru că nu s-a ținut cont de dorințele pe care le avea.

„A fost o discuție, după câțiva ani, dar am avut și eu niște «trei liniuțe» pe care le-am propus și nu mi s-au aprobat și am continuat să nu mai continuăm. Au fost niște chestii acolo definitorii și definitive.

Nu cred că se putea repara ceva. Poate am fost doi orgolioși, dar au fost mai multe motive. Oamenii se schimbă și nu neapărat în bine. Poate nici eu nu m-am schimbat în bine”, a mai spus Mihai Găinușă, pentru aceeași sursă.