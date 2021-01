Mihai Goțiu continuă războiul cu „Mafia Pădurilor”. Va fi audiat la DNA, în calitate de martor

Mihai Goţiu se va prezenta joi, 14 ianaurie, la sediul Direcției Naționale Anticorupție din Târgu Mureș, pentru a fi audiat, în calitate de martor, în dosarul ce vizează tăierile ilegale de păduri din Munţii Gurghiului.

Potrivit mesajului publicat recent în mediul online de fostul senator USR, investigația a pornit în urma sesizărilor făcute la finalul anului trecut, când acesta a pus la dispoziția procurorilor aproape 600 de pagini de documentație care conțin „indicii mai mult decât rezonabile” pentru săvârşirea de infracţiuni multiple la regimul silvic, precum abuz în serviciu, neglijenţă în serviciu, fals în acte, uz de fals, dar și constituire de grup infracţional organizat.

„Rămâne cum am stabilit: oricât va dura, nu voi renunța la lupta pentru pădurile și mediul din România. Iar mai devreme ori mai târziu, responsabilii pentru dezastrul produs vor răspunde în fața legii”, susține Goțiu.

„ALERTĂ: Am fost chemat să dau cu subsemnatul la DNA! Nu vă speriați, nu de mine e vorba, ci de Mafia Pădurilor. Procurorii s-au apucat de lucru în dosarul pe care l-am făcut ”cadou de Crăciun” hoților de păduri și susținătorilor lor.

Săptămâna asta am fost sunat de la DNA Târgu Mureș, iar joi mă voi duce să depun mărturie în dosarul tăierilor ilegale de păduri din Munții Gurghiului. E unul dintre cazurile pe care le urmăresc încă din 2018, când am depus primele interpelări și sesizări oficiale legate de tăierile de păduri de pe raza Direcției Silvice Mureș, și în care, anul trecut, am făcut mai multe documentări pe teren.

Presa de investigație (în mod special cei de la Recorder) au prezentat acest caz, vara trecută. Corpul de Control al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Garda Forestieră și Romsilva au dispus anchete în zonă în urma sesizărilor pe care le-am făcut, dar sancțiunile date sunt derizorii, iar o parte a rezultatelor controalelor au fost mușamalizate.

Între timp, un angajat al Romsilva, în spatele căruia se încerca mutarea întregii responsabilități, s-a sinucis (varianta oficială), iar altul a avut, la rândul lui, o tentativă de sinucidere. În aceste condiții, la sfârșitul anului trecut, am sesizat direct procurorii anti-corupție și le-am pus la dispoziție aproape 600 de pagini de documentație privitoare la tăierile ilegale de păduri din Mureș.

Din punctul meu de vedere, consider că există indicii mai multe decât rezonabile, pentru săvârșirea mai multor infracțiuni, în concurs și în formă continuată:

• infracțiuni multiple la regimul silvic;

• abuz în serviciu;

• neglijență în serviciu;

• fals în acte și uz de fals;

• constituire de grup infracțional organizat.

Pagubele aduse pădurii și serviciile nerealizate din cauza tăierilor ilegale de păduri sunt greu de cuantificat financiar, fiind posibil să fie mult mai mari decât cele menționate în controalele efectuate (în condițiile în care, în continuare, controalele neagă o parte a faptelor constatate, personal, pe teren).

Cum spuneam, vineri, am fost sunat de la DNA Târgu Mureș și am stabilit să ne întâlnim, joi, pentru a da declarații, în calitate de martor, și, desigur, pentru a le oferi și alte detalii despre acest dosar.

Așadar, rămâne cum am stabilit: oricât va dura, nu voi renunța la lupta pentru pădurile și mediul din România. Iar mai devreme ori mai târziu, responsabilii pentru dezastrul produs vor răspunde în fața legii”, este mesajul postat de Mihai Goțiu pe contul său de Facebook.