Mihai Iosif a fost prezentat oficial!

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După un eșec dureros cu Șelimbăr, conducerea celor de la ASA Târgu Mureș a luat măsuri radicale, demițându-l pe Eusebiu Tudor și demarând negocieri intense pentru un nou tehnician. Pe lista scurtă a clubului ardelean s-au aflat nume sonore din fotbalul românesc. Din informațiile FANATIK, Cristi Săpunaru era favorit să preia banca tehnică, însă ardelenii l-au prezentat finalmente pe Mihai Iosif, fostul antrenor al Rapidului.

Mihai Iosif, noul antrenor de la ASA Târgu Mureș

După ce ASA Târgu Mureș a pierdut meciul de campionat cu scorul de 0-1 împotriva celor de la Șelimbăr, înfrângerea i-a fost fatală antrenorului Eusebiu Tudor, care a fost eliberat din funcție de conducerea clubului. Așa cum FANATIK a dezvăluit în exclusivitate, Gabi Tamaș, managerul executiv al echipei, a pus la cale o mutare spectaculoasă și Fostul mare jucător al Rapidului, proaspăt retras din activitate, și-a pregătit terenul pentru cariera de tehnician urmând cursurile Școlii de Antrenori din Moldova și obținând licența UEFA A, document care îi permite conform regulamentului FRF să activeze ca principal la nivelul Ligii a 2-a. Săpunaru a fost dorit insistent de conducere pentru a aduce o infuzie de energie și autoritate în vestiarul ardelenilor.

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Deși pista Săpunaru a reprezentat o țintă importantă pentru conducerea clubului, pe masa oficialilor de la ASA Târgu Mureș s-au aflat și alte variante. În cele din urmă, tehnicianul instalat pe bancă a fost Mihai Iosif, un alt antrenor cunoscut pentru temperamentul său vulcanic și spiritul ofensiv. El fost prezentat oficial de ardeleni și are misiunea dificilă de a scoate echipa din zona periculoasă a clasamentului. „Bun venit! Mihai Iosif este, începând de astăzi, noul antrenor principal al echipei noastre.

Tehnicianul nostru, în vârstă de 52 de ani, a antrenat de-a lungul carierei sale echipe precum Minaur Baia Mare, ACS FC Dinamo, FC Voluntari și Rapid București, formație cu care a reușit promovarea în prima divizie în sezonul 2020-2021. Ultima echipă pe care a pregătit-o înainte să ajungă la Târgu Mureș a fost Dunărea Călărași. Mult succes!”, se arată în postarea făcută de ASA Târgu Mureș pe pagina oficială a clubului. Mihai Iosif va debuta sâmbătă, 31 octombrie, de la ora 11:00, când ASA Târgu Mureș primește vizita Unirii Slobozia în cadrul etapei a 12-a. După 11 etape scurse din eșalonul secund, ardelenii se află doar pe locul 14 cu 11 puncte. Echipa are drept de promovare, dar se află în prezent pe loc de play-out, după ce stagiunea trecută se clasa pe primul loc din grupa A de play-out.

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Mihai Iosif a părăsit-o pe Dunărea Călărași. Conducerea lui ASA Târgu Mureș a oferit detalii despre cum a fost ales

Mihai Iosif fusese numit la Dunărea Călărași, în Liga 3, chiar în toamna acestui an. Liviu Muruțan, președintele celor de la ASA Tg. Mureș, a oferit detalii despre cum s-a ajuns la numirea lui „Miță” Iosif pe banca echipei sale. „Mihai Iosif a spus că va rezilia cu echipa pe care a pregătit-o până acum. Avem și rezilierea deja. Urmează să facem procedura și mai apoi să semneze cu noi, pentru a-l aduce la club. L-am ales pe dânsul datorită experienței pe care o are. Ne-am consultat și noi în cadrul clubului și a avut recenzii foarte bune de la oamenii care îl cunoșteau. Și din punct de vedere financiar a fost totul în regulă. Acestea au fost criteriile care au primat în alegerea dânsului. Momentan, trebuie să facem o retrasare a obiectivelor. Suntem într-o perioadă de reorganizare, să spunem așa, deși nu este indicat să se facă lucrul acesta în mijlocul campionatului. Situația ne obligă să facem asta”, declara Liviu Muruțan, pe 29 octombrie, pentru .

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Mihai Iosif, tehnicianul care a readus Rapid în SuperLiga

Mihai Iosif este antrenorul sub comanda căruia Rapid a revenit în SuperLiga în 2021. Tehnicianul de 52 de ani a mai avut ulterior experiențe scurte și nu tocmai fericite la cluburi precum Minaur, ACS FC Dinamo, de unde , și FC Voluntari, de unde în urmă cu mai bine de un an. „Miță” Iosif preluase Rapid în primăvara aceluiași an, iar în primele 6 etape din primul eșalon reușise 5 victorii și o remiză. Între acele rezultate s-a aflat chiar și un succes cu 1-0 în fața rivalei FCSB, în etapa a 5-a.