Sport

Antrenorul care a promovat Rapidul, mutare surprinzătoare! A ajuns la o echipă care se luptă să nu retrogradeze din Liga 3

Antrenorul care a contribuit la revenirea Rapidului în SuperLiga a acceptat o nouă provocare în fotbalul românesc. Tehnicianul a preluat o formație din Liga 3, aflată într-o situație delicată în clasament
Cristian Măciucă
19.09.2026 | 16:51
Antrenorul care a promovat Rapidul mutare surprinzatoare A ajuns la o echipa care se lupta sa nu retrogradeze din Liga 3
ULTIMA ORĂ
Antrenorul care a promovat Rapidul, mutare surprinzătoare! A ajuns la o echipă care se luptă să nu retrogradeze din Liga 3. FOTO: sportpictures.eu
ADVERTISEMENT

Mihai Iosif (51 de ani), omul care a promovat-o pe Rapid în SuperLiga la finalul sezonului 2020-2021, revine pe banca tehnică după aproximativ un an și jumătate. Antrenorul a preluat-o pe Dunărea Călărași, o formație care e într-o situație grea în Seria 4 din Liga 3.

Fostul antrenor al Rapidului, chemat în Liga 3 să salveze echipa de la retrogradare

Mihai Iosif a fost prezentat oficial în calitate de antrenor al celor de la Dunărea Călărași. Obiectivul fostului tehnician al Rapidului este salvarea de la retrogradarea în Liga 4. Dunărea a început rău campionatul în Liga 3. După primele trei etape din Seria 4, galben-albaștrii sunt penultimii în clasament. Nu au obținut niciun punct și au un golaveraj de 0-7. Doar Oțelul II stă mai prost, cu zero puncte și golaveraj 1-9.

ADVERTISEMENT

„BUN VENIT, MIHAI IOSIF! În cadrul conferinței de presă din data de 18.09.2026, l-am prezentat pe noul tehnician al Dunării. Mihai Iosif este oficial noul antrenor principal al echipei noastre!

​Născut la data de 22 octombrie 1974, cu o vastă experiență în fotbalul românesc și deținător al licenței PRO UEFA, Mihai Iosif este omul care a readus Rapidul în prima ligă și un tehnician recunoscut pentru spiritul de luptă, disciplina tactică și motivația extraordinară pe care o transmite în vestiar.

ADVERTISEMENT
Scandal devenit viral în China. Un bărbat a plătit 4,5 milioane $ ca...
Digi24.ro
Scandal devenit viral în China. Un bărbat a plătit 4,5 milioane $ ca să se însoare cu o actriță faimoasă, apoi a dat-o în judecată

Noul nostru antrenor vine la Călărași cu un obiectiv clar: dăruire totală pe teren și obținerea celor mai bune rezultate pentru comunitatea noastră! ‘Pasiune, muncă și atitudine!’ – acestea sunt principiile cu care Mihai Iosif începe noul capitol alături de galben-albaștri. ​Să-i urăm mult succes și cât mai multe victorii pe banca Dunării! İți dorim mult succes, profesore!

ADVERTISEMENT
Romina Gingașu a lăsat un singur mesaj, după ce a șters toate pozele...
Digisport.ro
Romina Gingașu a lăsat un singur mesaj, după ce a șters toate pozele cu Piero Ferrari

Pe această cale, clubul nostru dorește să îi mulțumească domnului Valeriu Petrescu pentru toată munca depusă, profesionalismul și dăruirea arătate pe banca echipei noastre principale. Domnul Petrescu va rămâne în continuare un om de bază în familia Dunării Călărași, urmând să preia funcția de Șef al Centrului de Copii și Juniori, unde va contribui la dezvoltarea viitoarelor generații de fotbaliști”, a anunțat Dunărea Călărași, pe Facebook.

ADVERTISEMENT

Miță Iosif a antrenat-o ultima dată pe FC Voluntari

Mihai Iosif nu are un CV foarte bogat. Cea mai importantă performanță a sa este promovarea Rapidului în prima ligă de la finalul sezonului 2020-2021. După despărțirea de alb-vișinii, antrenorul în vârstă de 51 de ani le-a mai pregătit pe Minaur Baia Mare, ACS FC Dinamo și FC Voluntari. De ilfoveni s-a despărțit după doar 9 meciuri, în aprilie 2025.

Se pregătește schimbarea antrenorului! Claudiu Niculescu și Andrei Cristea, în cărți pentru a...
Fanatik
Se pregătește schimbarea antrenorului! Claudiu Niculescu și Andrei Cristea, în cărți pentru a prelua echipa
Nebunie la Craiova înainte de derby-ul cu FCSB! Stadionul „Ion Oblemenco”, la un...
Fanatik
Nebunie la Craiova înainte de derby-ul cu FCSB! Stadionul „Ion Oblemenco”, la un pas de sold out. Update exclusiv
De ce nu vrea Andrei Șucu să poarte numele tatălui său pe tricoul...
Fanatik
De ce nu vrea Andrei Șucu să poarte numele tatălui său pe tricoul Rapidului
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Fiii fostului antrenor al FCSB ar fi fost impuși în primul 11 la...
iamsport.ro
Fiii fostului antrenor al FCSB ar fi fost impuși în primul 11 la Rapid: 'Zero barat, a putrezit tot în jur!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!