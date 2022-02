Mihai Iosif a plecat de pe bancă în minutul 93 la Rapid – Dinamo 1-1. Fanii i-au cerut demisia și lui, și lui Daniel Niculae! “Mă doare, Rapidul e casa mea” Video exclusiv

Galeria Rapidului și a lui Dinamo au creat o , însă au oprit partida în timpul ambelor reprize după ce au aruncat în teren cu materiale pirotehnice.

Giuleștenii în fața rivalilor, iar echipa lui Mihai Iosif e aproape să rateze locurile de playoff din Casa Pariurilor Liga 1.

„Miță” nu a mai rezistat pe bancă până la finalul partidei de pe Arena Națională, în ceea ce ar putea fi ultimul meci ca antrenor al Rapidului.

Mihai Iosif a părăsit banca Rapidului cu 5 minute înainte de finalul meciului cu Dinamo

FANATIK a surprins momentul în care Mihai Iosif a părăsit banca Rapidului în minutul 93, după ce fanii i-au cerut demisia din tribune.

Ionuț Voicu s-a dus să îl readucă pe bancă, însă antrenorul Rapidului nu a vrut să revină și a rămas pe tunel să privească finalul partidei.

Galeria Rapidului a continuat să îi ceară demisia lui Mihai Iosif și la finalul partidei, iar FANATIK a surprins momentul. De tirul suporterilor giuleșteni nu a scăpat nici Daniel Niculae, președintele clubului: „Suporterii trebuie înțeleși pentru că nu am câștigat mult timp. Și-au pus speranțele că vom câștiga împotriva rivalilor de o viață și nu am făcut nici o partidă bună”, a declarat președinte giuleștenilor pentru Digi Sport imediat după meci.

Președintele Rapidului a dezvăluit că va avea o întâlnire cu patronul Victor Angelescu, cu privire la soarta lui Mihai Iosif: „Vom avea o ședință eu cu Victor, dar nu trebuie să punem presiune și din exterior. Sunt jucători care nu sunt obișnuiți, dar asta nu înseamnă că am jucat bine. Conducerea clubului nu a discutat cu absolut niciun antrenor. Când vom lua decizia să renunțăm la actualul antrenor, atunci vom discuta și cu posibilii înlocuitori. Timpul nu ne ajută, însă vom vedea ce vom face”.

Daniel Niculae, omul care se opune venirii lui Marius Șumudică la Rapid

că Daniel Niculae se opune vehement revenirii lui Marius Șumudică pe banca Rapidului, iar cei doi se află într-un conflict.

„Șumi” a răbufnit și la adresa patronului Victor Angelescu, iar fostul lider al galeriei Rapidului, Gigi Corsicanu, l-a acuzat pe „Nico” de faptul că a scindat suporterii Rapidului: „Suporterii sunt divizați din cauza lui Daniel Niculae, el a creat divizarea asta între suporteri. El e șeful familiei noastre, la noi se transmite dragostea din generație în generație pentru Rapid.

„Mi-au dat lacrimile când am auzit ce a spus prietenul meu de o viață Marius Șumudică. Dar ce putem face noi? Să-l luăm la bătaie pe Victor Angelescu și să-l punem pe Șumudică? Ce să fac dacă Daniel Pancu nu halește rapidiștii”, a spus Corsicanu la Digi Sport.

Marius Șumudică a declarat la finalul derby-ului dintre Rapid și Dinamo că nu se întoarce în Giulești

„Fugărit” de reporteri la finalul meciului dintre Rapid și Dinamo, Marius Șumudică nu a fost impresionat de dorința suporterilor alb-vișinii de a reveni în Giulești: „Nu e problema mea că s-a cerut demisia. Mie mi-au strigat demisia? E o problema suporterilor. Nu mă întorc”.

Adrian Mutu nu a confirmat, însă nici nu a negat negocierile cu Rapid, chiar dacă este dorit de către suporteri pe banca Rapidului: „Aștept să revin pe bancă, e o perioadă de final de campionat regulat, nu acceptă nimeni să se arunce acum și să preia o echipă, mai bine aștepți puțin și vezi în ce ape te scalzi. „Nu confirm, nici nu infirm.

Nu vorbesc despre Rapid, am avut discuții cu câteva echipe, dar e o perioadă delicată. Nu văd acum cluburile să schimbe antrenorii, mai sunt câteva etape din sezonul regulat”, a spus Mutu la Digi Sport.

Mihai Iosif nu concepe să își dea demisia de la Rapid: „Am muncit din greu să ajung aici și îmi e imposibil să renunț”

„Acel gol stupid parcă ne-a turnat plumb în picioare. Am avut o primă repriză foarte bună. Nu am dat goluri, nu ne-a surprins Dinamo cu ceva. Știam echipa lor, am vorbit despre ceea ce joacă, am avut multe ocazii și pur și simplu nu am dat gol.

Primele etape ale campionatului ne-au dat ceea ce nu suntem de fapt. Noi știam că suntem o echipă mai de mijlocul clasamentului și poate nu a fost bine că am avut atâtea puncte la început. Trebuia să menținem aceeași linie. Atitudinea câteodată lasă de dorit.

Mă afectează foarte mult pentru că Rapidul e casa mea dar îi înțeleg pe suporteri pentru că nu am câștigat de atât timp. Încerc să rămân echilibrat și drept, fac tot ce pot pentru Rapid. Sunt multe lucruri pe care le-am făcut bine, dar am și eu partea mea de vină.

A spus patronul zilele trecute. Mă tot întrebați de un an de zile. Dacă se va întâmpla ceva voi avea o discuție cu dânsul și nu e nicio problemă. Eu am muncit din greu să ajung aici și îmi e imposibil să renunț.

Înțeleg suporterii și sunt foarte supărați pe bună dreptate. Suntem în obiectiv. Ce trebuie să facem atunci? Chiar nu vreau să dezvolt această discuție. Ce am de spus o să vorbesc cu patronul”, a declarat Mihai Iosif la finalul derby-ului cu Dinamo.