Mihai Iosif, atac la FRF după meciul cu Botoșani: „Asta e societatea în care trăim...”

, Mihai Iosif nu s-a prezentat la flash-interviu. În schimb, Iosif a oferit declarații pentru Rapid TV.

Mihai Iosif, iritat după meciul cu Botoșani: „Asta e societatea în care trăim…”

Acesta a părut iritat de decizia celor de la FRF, care îl împiedică să ofere indicații sau să se prezinte la interviuri după meci, acțiuni specifice uni antrenor principal. Mihai Iosif nu deține licența PRO, astfel că nu poate fi „principal” în acte.

„Sunt foarte fericit, e al 6-lea meci în care nu am luat gol. Am câștigat cu atâția oameni cu noi, suntem fericiți cu toții. Nu am comentat vreodată prea mult arbitrajul, dar sunt niște lucruri care mă depășesc.

Stau zi de zi la antrenamente, doar pentru a mi se spune apoi să stau jos. În fine, asta e societatea în care trăim. Nu sunt un om care să stea cu capul plecat, să merg în genunchi. Voi privi cu pieptul în față.

Cred că am făcut o partidă extraordinară, băieții merită toate laudele de pe lume, nu știu ce să le mai dau. Tot le promit câte ceva, dar deja m-au nenorocit.

Le-aș da tot ce am mai bun pentru felul cum joacă și în care răspund la ceea ce discutăm.

Le mulțumesc din tot sufletul suporterilor. Am spus-o, noi jucăm mereu în 12. S-a creat o emulație cum nu știu dacă a mai fost vreodată la acest club. Tragem toți la aceeași căruță, este ceva care vine din suflet, pentru că suntem originali.

Noi suntem , asta trebuie să știe toată lumea. Nu ne dăm în spatele nimănui. Acum am venit să cucerim Moldova și am cucerit-o. Ce nu au reușit turcii, am reușit noi”, a declarat Mihai Iosif.

Rapid a intrat în istoria Ligii 1

După meciul de dumincă seară, Rapid a intrat în istoria Ligii 1, fiind prima echipa din fotbalul românesc care nu încasează gol în primele 6 etape.

Sezonul trecut, Rapid a prins in-extremis play-off-ul de Liga 2, a reușit apoi să promoveze, iar acum face un sezon nesperat de bun.

Cu o susținere masivă din partea fanilor, elevii lui Mihai Iosif au păstrat poarta intactă în primele 6 runde ale stagiunii.