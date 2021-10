Mihai Iosif, declarație comică după Dinamo – Rapid 1-1: „Mi-a intrat glonțul, dar am pus un leucoplast!”

Pentru Dinamo a înscris Gabi Torje, în minutul 55, după o centrare splendidă a lui Deian Sorescu. În timp ce golul egalizator al oaspeților a fost marcat de Nicolae Carnat, în prelungirile partidei.

Mihai Iosif, declarație comică după Dinamo – Rapid 1-1

consideră că rezultatul este unul corect și i-a felicitat pe cei doi marcatori pentru reușitele lor. Totodată, a deplâns faptul că, începând de luni, .

„A fost dramatism, am egalat spre sfârșit. Altădată, am fost egalați spre sfârșit. Până la urmă, cred că a fost un rezultat echitabil, care mulțumește pe toată lumea.

Mi-a intrat glonțul un pic aici, la ureche, dar am pus imediat un leucoplast și am reparat. Nu, echipa n-a intrat relaxată și nu va intra niciodată relaxată. Pur și simplu nu a fost o primă repriză reușită.

Două goluri foarte frumoase, demne de un derby. Îi felicit pe ambii jucători. Până la urmă, au fost niște oameni în tribune. Din etapa viitoare nu va mai fi nimeni, o atmosferă cam sumbră, Bacovia.

Dinamo are un antrenor foarte experimentat, foarte bun, care este cel mai titrat antrenor din istoria Rapidului. A fost frumos, până la urmă. L-am salutat pe domnul Rednic și i-am urat numai bine.

Nu aș vrea să fim supraevaluați. Sunt foarte realiști, știm ce putem și sper să avem rezultate cât mai bune”, a declarat Mihai Iosif, la finalul meciului cu Dinamo.

Victor Angelescu: „Până acum nu am pierdut niciun derby!”

„E un punct câștigat, am dat gol în minutul 91 sau 92, a fost un derby, e bine că am luat un punct. Până acum nu am pierdut niciun derby.

Sincer nu mai speram, Dinamo a jucat foarte bine, se vede mâna lui Mircea Rednic, pentru noi e un punct câștigat.

Știam că o să fie greu cu Dinamo, are jucători buni chiar dacă fără ritm de joc, Torje, Matei, dar noi stăm bine ca nou promovată. Noi am jucat slab până la golul lui Torje.

E păcat că se joacă de acum fără spectatori, era normal ca cei vaccinați să vină la stadion, de ce ne-am mai vaccinat?

Stadionul ar trebui să fie predat, sunt probleme cu guvernul că nu e ministru, nu a putut fi recepționat”, a spus și Victor Angelescu, patronul Rapidului.