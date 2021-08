Mihai Iosif, savuros despre introducerea lui Pănoiu: „Am fost inspirat. I-am spus că o să dea gol cu dreptul“

. În etapa cu numărul 4, giuleştenii au câştigat cu 1-0 pe terenul lui FC Argeş. Golul de trei puncte a fost marcat de Pănoiu în minutul 8 a meciului, după o pasă de la Belu-Iordache.

În urma acestui rezultat, Rapid rămâne neînvinsă în campionat, cu 10 puncte din patru meciuri. Mai mult, giuleştenii nu au încasat niciun gol, având cea mai bună defensivă. FC Argeş rămâne cu un singur punct, pe penultimul loc.

Mihai Iosif: „Ne vedem de treabă, nu suntem cancanişti“

„A fost o bucurie, a fost un meci pe care l-am controlat şi mi-era frică să nu luăm vreun gol pe vreo centrare, după ce am avut patru, cinci ocazii foarte clare.

Per total, suntem fericiţi, ne-am atins scopul, am avut ocazii. Am jucat foarte bine, nu am luat gol al patrulea meci consecutiv şi suntem foarte fericiţi cu toţii.

Secretul e că ne vedem de treabă. Nu intrăm în polemici, nu suntem cancanişti, nu avem de discutat cu arbitrii, respecăm toţi adversarii. Ne vedem de antrenamente, nu e nimic special.

Mihai Iosif, despre Pănoiu: „I-am spus că o să dea gol cu dreptul“

A fost inspiraţie la Pănoiu. I-am şi spus că o să dea gol cu dreptul. A fost inspiraţie, dar a fost şi meritul lui, pentru că a jucat bine trei meciuri. (n.r. – dacă va merge pe mâna lui Pănoiu în continuare) Avem o săptămână… se pot întâmpla multe.

Bălan se lovise în careu şi n-am mai stat să mai treacă două, trei minute. Era final de meci şi nu am vrut să riscăm nimic.

(n.r. – despre faptul că are mulţi jucători în vârstă) Sunt fotbalişti profesionişti, iar datoria mea e să îi antrenez. Eu sper, cum a zis şi Dandea, să ducă tot campionatul.

Eu iau fiecare meci în parte. Nu sunt mai multe puncte, sunt tot 3. E un orgoliu cu FCSB, dar noi îl luăm ca pe oricare alt meci. Nu mai vreau să avem încărcătură cu niciun adversar. Îi respectăm pe toţi.

Nu ştiu dacă avem puterea să învingem FCSB. Vom vedea! Categoric, vom juca de la egal la egal“, a declarat Mihai Iosif, la finalul partidei, în flash-interviul de la .

Pentru Rapid urmează meciul cu FCSB, pe 15 august, de la ora 21:30. Partida contează pentru etapa cu numărul 5 şi se va disputa pe Arena Naţională.