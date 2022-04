Mihai Iosif, despre rezultatele lui Adi Mutu la Rapid: “Meciurile din play-out au fost doar cu 2-3 echipe! Am avut acest minus mare că nu am jucat pe Giulești”

nu vrea să mai continue la Rapid și își dorește să revină din nou pe banca unei echipe și nu ar spune nu unei oferte de la FCSB sau Dinamo.

Mihai Iosif crede că Rareș Ilie ar trebui să joace cu Octavian Popescu la națională: „Amândoi au mari calități”

Fostul antrenor al Rapidului are mare încredere în , pe care l-a susținut în toată perioada în care a fost în Giulești: „Eu l-am promovat mai mult decât oricine pe Rareș Ilie. Mă impresionează și am avut multe discuții cu el. Atât el, cât și Sefer sper să ajungă departe. Am promovat foarte mulți tineri”.

ADVERTISEMENT

Ba mai mult, Miță Iosif e de părere că Rareș Ilie ar trebui chemat la echipa națională a României: „Eu sper și la cum se dezvoltă ambii, Popescu e 2002, Rareș e 2003 și ideal ar fi să joace împreună în echipa națională pentru că amândoi au mari calități”.

Mihai Iosif consideră că ar fi avut alte rezultate dacă ar fi disputat meciurile pe noul stadion al Rapidului

că în mandatul său Rapid nu a putut evolua pe propriul stadion și consideră că va fi greu ca alb-vișiniii să piardă puncte în Giulești: „Am avut acest minus mare că nu am jucat pe Giulești. Mi s-a propus să rămân la Rapid, dar aș vrea să continui pe calea antrenoratului. Nu se știe niciodată viața cum te poate duce”.

ADVERTISEMENT

În viitorul apropiat, Mihai Iosif speră ca Antonio Sefer și Horațiu Moldovan să fie și ei nelipsiți de la echipa națională: „Sper să crească și Sefer mai mult. Cred că Ioniță, cu care am tras foarte mult și e abia la 75% din capacitate și să poată fi o soluție la echipa națională. La fel și Horațiu Moldovan”.

Mihai Iosif, mesaj pentru Mutu: „Rapid are cel mai bun lot din play-out. Trebuie să se bată la titlu la anul!”

Mihai Iosif pune presiune pe și consideră că Rapid are un lot mult mai valoros decât echipele cu care se bate în playout: „Rapid are cel mai bun lot din play-out. Meciurile au fost cu două-trei echipe. Rapid trebuie să se bată pentru titlu la anul. A fost un an de tranziție, dar anul viitor obietivul trebuie să fie locurile 1-3 și câștigarea Cupei României”.

ADVERTISEMENT

Rapidistul îl cunoaște foarte bine pe căpitanul Săpunaru și consideră că stoperul vrea să se retragă cu un trofeu de la Rapid: „Săpunaru e un lider adevărat și cu siguranță îl mai văd la Rapid cel puțin un an. Sunt singur că dorința lui de a lua un titlu cu Rapid este foarte mare. Știu că își dorește să devină antrenor și îi doresc mult succes”.

Miță Iosif consideră că ultimul an la Rapid l-a făcut să evolueze enorm în cariera de antrenor: „Anul ăsta cred că am prins o experiență pentru zece ani! M-am calificat la locul de muncă. Cred că am făcut trei licențe aici! M-am lovit de foarte multe lucruri și cred că antrenoratul în România trebuie să știi să gestionezi și aceste lucruri”.

ADVERTISEMENT

Citatul preferat al lui Mihai Iosif: „Trăiește clipa!”. E important să trăim prezentul”

Mihai Iosif a mărturisit că este îndrăgostit de Maradona, iar modelele sale de antrenori sunt Klopp, Simeone și Răzvan Lucescu: „Maradona a fost idolul generației mele. Bucuria pură a fotbalului. Klopp îmi place foarte mult și așa aș vrea să joc. Îmi place și organizarea tactică a lui Simeone, iar din România Răzvan Lucescu.

ADVERTISEMENT

Îmi plac citatele emoționale și nu neapărat că citesc multă poezie. „Trăiește clipa!”. Nu trebuie să ne gândim la trecut și viitorul nu știm ce ne rezervă. E mai important să trăim prezentul.

Mama era o rapidistă înnăscută. Îmi plac sarmalele, se vede. Am kilograme în plus dar o să arăt în curând ca Brad Pitt. Și el s-a îngrășat!”, a declarat Mihai Iosif pentru .