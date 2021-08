Mihai Iosif, discurs savuros despre cum a devenit antrenorul Rapidului și derby-ul cu Craiova: „Nu m-au pus că sunt grăsuț și frumușel!”

Antrenorul Rapidului a vorbit despre cursurile de antrenor pe care le face în prezent în Republica Moldova, glumind pe seama restricțiilor care le sunt impuse antrenorilor care nu au licența „Pro”.

ADVERTISEMENT

Mihai Iosif a vorbit și despre derby-ul cu Craiova, spunând că abia așteaptă meciul și crede că orice jucător trebuie să se bucure când joacă în derby-uri, unde suporterii pun presiune pe fotbaliști.

Mihai Iosif, discurs savuros despre cum a devenit antrenorul Rapidului

cursurile de antrenor pe care le face și despre cum a devenit antrenorul Rapidului, dar și despre restricțiile pe care le are în acest moment la meciurile din Liga 1:

„La fotbal și maseurii dau indicații și spectatorii și toată lumea. A fost mereu așa. Nu a rămas nicicum, eu sper să se gândească la o soluție benefică pentru toată lumea, eu vreau doar să antrenez.

ADVERTISEMENT

Am licența B și sunt la cursuri la licența A în Republica Moldova. Durează un an de zile pentru licența A. La noi nu s-a făcut din cauza pandemiei, dar sunt sigur că federația va găsi ceva care să ne convină tuturor și ca să putem să muncim”.

„Dacă nu, o să-mi iau un scaun mai înalt și o să scriu pe carnețel, ca Van Gaal. Eu sunt ca la liceu, la seral. Vă pot arăta câte mesaje am dat, când se face școala, dar pandemia asta a schimbat multe.

Nu am coborat din tribună, sunt mulți ani în spate pentru a ajunge aici, am muncit și am stat pe banca Rapidului, dar nu m-a pus patronul Rapidului brusc că sunt eu grăsuț și frumușel”, a mai spus Mihai Iosif, la TV .

ADVERTISEMENT

Antrenorul Rapidului a vorbit și despre faptul că Alexandru Albu și Claudiu Belu-Iordache ar fi putut fi convocați la naționala României, însă nu contestă alegerile selecționerului Mirel Rădoi:

„Mă gândeam că poate să fie convocat Belu și Albu. Moldovan nu a primit gol, dar mă rog. Nu știu ceilalți jucători, poate ceilalți au arătat mai mult, Mirel știe mai bine, nu am nimic de obiectat, jucătorii aleși trebuie să reprezinte naționala”.

„Dacă aș fi jucător, m-aș bucura de derby-uri, chiar dacă sunt adversar!”

și despre derby-ul cu Craiova și crede că jucătorii trebuie să se bucure de astfel de meciuri, indiferent dacă joacă pe teren propriu sau în deplasare:

ADVERTISEMENT

„Eu dacă aș fi jucător, m-aș bucura să joc într-o astfel de atmosferă, chiar dacă aș juca la adversari. Vom vedea la final, dacă cei de la Craiova au fost sau nu speriați.

În subconștientul meu, al jucătorilor există o presiune, ideea e să nu devină o automulțumire. Avem și noi adversari grei, faptul că nu am primit gol e un lucru incredibil. Ne dorim să obținem un rezultat cât mai bun”.

„Nu știu dacă mai vine neapărat un atacant. Și la Botoșani am arătat că nu ne mulțumim cu 0-0, cum ziceau unii. La un moment dat ne puteam mulțumi cu 0-0, dar am sperat la victorie.

Mai vin jucători, până la finalul perioadei de transferuri o să mai ajungă 1-2 jucători. Dacă vom primi gol, vom pune mingea la mijloc și vom încerca să egalăm”, a mai spus antrenorul Rapidului.