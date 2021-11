Mihai Iosif, entuziast după ce Rapid a întors soarta meciului cu Academica Clinceni: „Am arătat că suntem echipă mare”

Academica Clinceni a condus de două ori în duelul cu Rapid, însă giuleștenii au revenit de fiecare dată, prin două goluri marcate din penalty de Adrian Bălan, în timp ce Alexandru Dandea a adus victoria pe finalul meciului.

La final, jucătorii și staff-ul echipei au exultat, fiind fericiți de felul în care echipa a reușit să revină și să întoarcă scorul împotriva ilfovenilor.

Mihai Iosif, emtuziast după ce Rapid a întors soarta meciului cu Academica Clinceni

după ce au întors soarta meciului cu Academica Clinceni, Mihai Iosif, antrenorul giuleștenilor, declarând că este o victorie muncită și bine venită:

ADVERTISEMENT

„A fost o victorie muncită, am întâlnit un adversar bun, dar azi am dat dovadă că suntem o echipă mare și am reușit să revenim, chiar dacă am suferit puțin.

Am jucat slab prima repriză, nu am făcut ce am lucrat cu ei la antrenament, dar am avut o discuție mai aprinsă la pauză și au intrat cu o altă atitudine. Fiecare om are un subconștient care lucrează întotdeauna”.

ADVERTISEMENT

„Nu știu ce e la Alex Ioniță, ori întindere, ori ruptură, dar cu siguranță va lipsi. Dacă stăm și ne uităm unde eram acum un an, pot spune că sunt foarte mulțumit, pe un loc nesperat, sunt încântat și uimit de câte puncte am făcut.

Acum va urma o perioadă de două săptămâni și vom analiza ce am făcut bine, ce am făcut mai puțin bine și vrem să revenim și mai puternici”, a mai spus Mihai Iosif la finalul meciului.

ADVERTISEMENT

Horațiu Moldovan a explicat gafa de la al doilea gol primit de Rapid

Horațiu Moldovan a explicat gafa pe care a făcut-o la al , atunci când a ieșit eronat din poartă, încurcându-se cu Cristi Săpunaru:

„Mă bucur că m-au scos băieții, la acel gol primit a fost vina mea, eu am strigat că ies și m-am oprit, e vina mea totală”.

ADVERTISEMENT

„Obișnuiesc să stau mai sus, posibil că am salvat niște goluri și îmi asum niște riscuri. Acum dacă ne uităm în spate, am pierdut puncte importante, puteam fi și mai sus decât acum”, a declarat Horațiu Moldovan la finalul meciului.