Mihai Iosif, euforic după Rapid – Farul 0-0: ”Nu se aştepta nimeni să avem un asemenea start”

Giuleștenii și constănțenii au oferit un pe Arena Națională, singurul lucru care a lipsit fiind golul, chiar dacă ambele echipei și-au creat ocazii.

Gică Hagi a fost înainte de startul partidei, primind un buchet urioaș de trandafiri și un tricoul vișiniu cu numărul 10.

Mihai Iosif se declară mulțumit după Rapid – Farul 0-0

La finalul partidei Rapid – Farul 0-0, antrenorul Mihai Iosif s-a arătat încântat de startul de sezon pe care îl are formația sa, care este lider în Casa Pariurilor Liga 1 după desfășurarea a trei etape.

”Meci echilibrat, cu un rezultat corect, au fost ocazii de ambele porţi, nici noi, nici ei nu am primit gol de trei etape. A fost spectacol un deosebit în tribune. Nu se aştepta nimeni să avem un asemenea start, dar vrem să vorbim mai puţin şi să facem lucrurile cât putem de bine.

Muncim zi de zi foarte mult. Am fost combinativi, am avut ocazii, dar din păcate nu am înscris. Puteam câştiga toate cele trei puncte, dar cred că şi ei puteau să câştige. Sunt o echipă bună, combinativă, au încercat să ne surprindă prin schimbarea sistemului”, a declarat Mihai Iosif la .

Iosif recunoaște că Rapidul s-a retras

Tehnicianul Rapidului a vorbit și despre momentul omagial de la începutul întâlnirii care l-a avut în prim-plan pe Gheorghe Hago.

”Poate ne-am retras puţin fără să ne dăm seama, dar v-am spus, au un joc plăcut şi cred că ne-am ridicat la nivelul jocului.

Noi respectăm valorile fotbalului românesc, respectăm sportul. Oamenii care au făcut istorie pentru România merită mai multă apreciere”, a încheiat Mihai Iosif.

Dandea nu crede că a făcut penalty la Jefte

La rândul său, fundașul rapidist Alexandru Dandea s-a arătat mulțumit de startul formațiie sale și consideră că nu trebuia penalizat cu penalty la duelul cu Jefte: ”A fost un joc disputat, cu ocazii de ambele părţi. Eu mă declar mulţumit, avem şapte puncte după trei etape şi cred că suntem pe drumul cel bun.

Nu ştiu dacă ne aşteptam, dar luăm fiecare meci în parte şi ne dorim să scoatem maxim de la fiecare joc. La final vom trage linie. Sunt fericit că Săpunaru, Moraes și Iordache au venit şi ei aici lângă noi, îi cunosc de mult timp şi ne înţelegem bine.

Ne-am retras puţin în repriza a doua şi am sperat să-i prindem pe contraatac. La faza cu Jeste a fost o ţinere recpirocă, după părerea mea eu nu cred că a fost penalty”.