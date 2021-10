Mihai Iosif, încă un discurs surprinzător după Rapid – CFR 2-0: “Trăim într-un sistem capitalist în care moralitatea nu îşi are locul”

Rapid a dat lovitura şi a câştigat cu . Echipa condusă de Mihai Iosif a punctat prin golurile lui Bălan în minutele 27 şi 55.

Mihai Iosif, încă un discurs surprinzător după Rapid – CFR 2-0

Cu acest succes, Rapid urcă pe locul cinci în clasament, cu 21 de puncte după 11 etape. Este prima victorie a rapidiştilor în campionat după 22 august, când s-au impus la Botoşani cu 2-0.

Mihai Iosif şi-a lăudat elevii la finalul meciului, spunând că la scorul de 2-0 avea cele mai mari emoţii pentru că şi-a adus aminte de meciurile cu UTA şi Sepsi.

“Nu cred că Dan Petrescu are ceva de demonstrat în România, are cinci titluri”

Antrenorul Rapidului a abordat şi subiecte mai sensibile la flash interviu, printre care lipsa moralităţii în lumea capitalistă sau problemele cu care se confruntă ţara din cauza crizei COVID:

“Când am avut 2-0 mă gândeam la meciul cu UTA şi cu Sepsi. Am făcut meciuril slabe. Am avut neatenţii, dar azi ne-am motivat foarte bine. În meciurile cu miză avem extramotivaţie. Dar trebuie să jucăm la fel cu toată lumea.

Eu îi respect pe toţi, pe toţi antrenorii, toate echipele. În primul rând, nu cred că Dan Petrescu are ceva de demonstrat în România, are cinci titluri. El a fost un mare internaţional şi îi urez succes în Champions League.

“Trăim într-o lume capitalistă în care moralitatea nu prea îşi are locul”

În fotbal sunt momente şi momente. Din păcate, trăim într-o lume capitalistă în care moralitatea nu prea îşi are locul. Încerc să rămân cu picioarele pe pământ şi să respect pe toată lumea.

A devenit o obişnuinţă să avem suspendaţi, accidentaţi. O să vedem până la meciul cu Dinamo cu cine îl înlocuim pe Junior Morais. Astăzi nu mă mai gândesc. Băieţii au fost admirabili.

Despre meciul cu Dinamo: “Leul rănit întotdeauna va da totul pentru a putea să supravieţuiască”

Trăim nişte probleme grele în lume şi sper ca la meciul viitor să îi avem pe toţi rapidiştii alături de noi. Dar ceea ce se întâmplă în lume nu are legătură cu fotbalul. Sunt probleme grave.

Sunt ambiţii foarte mari în derby-urile cu Steaua şi Dinamo. Leul rănit întotdeauna va da totul pentru a putea să supravieţuiască. Dinamo nu este în cel mai bun moment al existenţei, însă este o echipă periculoasă”, a spus Mihai Iosif la finalul meciului.

Adrian Bălan, omul meciului: “Cred că asta ar trebui să facem asta la toate meciurile”

Adrian Bălan, omul meciului cu CFR Cluj a declarat la final că rapidiştii se concentrează mult mai bine când joacă împotriva echipelor fruntaşe:

„Concentrarea este mult mai mare când jucăm cu echipe mai bine clasate. Dăm totul, ne automotivăm. Cred că asta ar trebui să facem asta la toate meciurile. Este greu fără suporteri în tribune, este decizia lor.

Sperăm ca la următoarele meciuri să fie alături de noi, pentru că ne împing de la spate. Sunt la Rapid, vreau să-mi fac treaba, să marchez cât mai mult, pentru că numai așa pot să-mi ajut colegii. În orice derby nu este o favorită, se va juca totul pe teren și noi vom da totul”, a spus autorul celor două goluri.

Rapid joacă derby-ul cu din etapa viitoare pe stadionul din Şoseaua Ştefan cel Mare. Confruntarea este programată sâmbătă, de la ora 20:30.