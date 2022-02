Mihai Iosif a jucat rolul lui Hamlet când a fost întrebat de posibila venire a lui Șumudică la Rapid: „A fi sau a nu fi”

, echipă aflată pe ultimul loc în Super Liga Turciei. Faptul că antrenorul în vârstă de 50 de ani e liber de contract nu îl sperie pe Mihai Iosif.

Actualul tehnician al Rapidului are puterea să zâmbească atunci când vine vorba despre posibila sa înlocuire, chiar dacă alb-vișiniii au o serie de cinci meciuri consecutive fără succes.

Șumudică și-a mai condus echipa de suflet de pe bancă în sezonul 2010-2011. Fostul tehnician al lui Malatyaspor a i-a antrenat atunci pe rapidiști la 32 de meciuri, perioadă în care a obținut 14 victorii, zece remize și opt înfrângeri.

ADVERTISEMENT

Mihai Iosif, în rol de Hamlet când a venit vorba de venirea lui Șumudică la Rapid: „To be or not to be”

Pe Rapid o așteaptă un meci extrem de complicat în etapa a 25-a a sezonului regulat. Fotbaliștii lui Iosif merg pe terenul lui , cu 42 de puncte, în timp ce tripla campioană este pe poziția a șaptea, cu 34 de puncte, la o lungime de play-off.

„Am vorbit cu Șumi, oricând dorește să vină, să vorbească cu noi, e ușa deschisă. Pentru el și pentru orice rapidist.

ADVERTISEMENT

Se discută de un an de zile despre mine. Atât suporterii noștri, cât și noi, e clar că ne dorim mai mult. Chiar dacă într-un an de zile am făcut un salt de vreo 20 de locuri, din Liga 2. Chiar puteam mai mult, dar și neșansa a contat. Am avut jucători accidentați, eliminați.

Nu e frustrant să aud, sunt o grămadă de antrenori care încearcă, prin impresari. Asta e lumea fotbalului, din păcate. Cât timp sunt la Rapid, voi face tot ce depinde de mine, împreună cu jucătorii. Ne vom juca șansa până la capăt de a intra în play-off.

ADVERTISEMENT

Orice antrenor are susținere atât timp cât are rezultate. Am o relație excelentă atât cu patronul, cât și cu președintele. Avem un obiectiv impus la începutul campionatului… poate că pe unii îi deranjează acel obiectiv, dar a fost un obiectiv realist. Nu jucăm niciun meci acasă… dar ne dorim mai mult, chiar dacă avem alt obiectiv.

În viață, când treci prin momente grele, atunci se văd prietenii adevărați. Mă uit în oglindă, și eu am greșit, dar știu că am dat totul pentru Rapid. Mă simt pregătit să merg până la capăt. ‘To be or not to be’!

ADVERTISEMENT

Poate că unii se gândesc la Rapidul din ’67, din 95’, 98’. Noi venim din Liga 2 și suntem echipa cel mai bine clasată dintre nou-promovate. E clar, ne obligă istoria, tradiția să ne dorim mult mai mult. Teama nu face parte din mine.

Ce am realizat noi, cei care am venit din Liga 2, nu ne poate lua nimeni, niciodată”, a spus Mihai Iosif, la conferința de presă de dinaintea meciului cu FC Voluntari.

ADVERTISEMENT

FC Voluntari – Rapid se joacă marți, 8 februarie, de la ora 19:55, și va fi transmis în direct la TV pe Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și LookSport+, dar poate fi urmărit și în format live online pe site-ul FANATIK.